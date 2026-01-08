Un camió s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
Un incident va tenir lloc la tarda d'aquest dimecres i la carretera ha estat tallada durant aquest matí per fer les reparacions pertinents
Un camió anava per entrar al túnel de la Nou de Berguedà, a la C-16, i va impactar amb el seu sistema d'il·luminació. L'incident es va produir la tarda d'aquest dimecres i, malgrat que no va causar incidents, va deixar alguns llums que penjaven d'algun cable. En conseqüència, la circulació en sentit sud (direcció Berga) ha quedat tallada a 3/4 de vuit del matí per fer les tasques de reparació pertinents. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el tall encara perdura a les 12.20 hores.
