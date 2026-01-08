Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga se suma a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, amb un acapte el dia 15

La ciutat il·luminarà la façana de l’Ajuntament per sumar-se a la crida solidària del Banc de Sang

Donació de sang

Donació de sang / Arxiu/Marta Pich

Regió7

Berga

Des d'aquest dijous, 8 de gener, fins al 17 de gener torna la Marató de Donants de Sang de Catalunya, la gran festa anual de la solidaritat que es convoca per remuntar les reserves després de Nadal. El Banc de Sang i Teixits preveu superar les 10.000 donacions en més d’un centenar de campanyes arreu del territori, entre centres hospitalaris i altres espais.

Berga s’hi afegeix amb una jornada de donació de sang i plasma el dijous 15 de gener, a l’Hotel d’Entitats, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. A més, la façana de l’Ajuntament de Berga s’il·luminarà de vermell del 10 al 15 de gener per donar visibilitat a la campanya, igual que més de cinquanta edificis d’arreu de Catalunya.

Sota el lema El vincle que ens fa immensos, la Marató de Donants de Sang posa l’accent en el gest altruista de donar sang, que pot salvar fins a tres vides en només vint minuts. Les necessitats continuen essent elevades: aquest 2026 més de 70.000 pacients ingressats requeriran transfusions i caldran més de 240.000 donacions per cobrir-les.

Durant el 2025, Berga va aportar 451 donacions de sang i 71 de plasma. El Banc de Sang recorda que una de cada tres donacions es destina a pacients oncològics i que la majoria de receptors són persones majors de 70 anys, un grup cada cop més dependent de les transfusions.

TEMES

