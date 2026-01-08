La Nou de Berguedà deixa de fer servir l’escut oficial i adopta un nou símbol sense corona
L’Ajuntament aposta per una marca pròpia que prescindeix de la corona mural en un gest amb càrrega política i estètica
L’Ajuntament de La Nou de Berguedà ha substituït l’escut oficial del municipi per una nova imatge gràfica sense la corona mural. El consistori ja utilitzava des del 2021 una versió simplificada per als elements de comunicació municipal, i l’any 2025 el ple va aprovar una nova imatge corporativa que introduïa alguna petita modificació: el rombe més arrodonit, l'espasa més estilitzada, les mitres simplificades i el color més rosat i no tan lilós. El canvi, visible en cartells i documentació administrativa, respon tant a criteris estètics com a motius polítics.
L’alcalde, Josep Maria Peixó (Agrupació d’Electors Per un Poble Viu), explica que el govern municipal va optar per crear una marca pròpia en comptes de modificar l’escut oficial, un procés que descriu com "molt complex i lent", ja que exigeix informes tècnics, assessorament especialitzat i l’aprovació final de la Generalitat. En canvi, crear una marca pròpia a partir de la imatge de l'escut i mantenir els símbols essencials i la gamma cromàtica "ho pot fer qualsevol ajuntament", assegura. Afegeix que es va dissenyar "seguint les pautes que ens van marcar experts en heràldica de la Generalitat".
La decisió d’eliminar la corona mural, però, va tenir un vessant reivindicatiu, reconeix l'alcalde. Segons Peixó, "la corona no ens agradava". Encara que la corona mural de l'escut representa ser poble o vila, "la referència a la corona espanyola hi és", apunta. En aquest sentit, argumentat que "la vam voler treure en protesta per les actuacions de la corona espanyola i de l’Estat espanyol". L’any passat, en un ple municipal es va aprovar oficialment adoptar la nova imatge i des de llavors s’ha anat incorporant progressivament a tots els suports municipals. Queda pendent per exemple, la pàgina web: "Ho farem els pròxims mesos", assenyala Josep Maria Peixó.
La nova marca manté l’estructura del rombe tradicional, però amb formes més arrodonides. L’espasa central s'ha estilitzat, les mitres episcopals s'han redibuixat amb línies més simples i el color púrpura s’ha ajustat cap a una tonalitat més rosada. Tot i la modernització, aquests elements continuen fent referència als símbols històrics del municipi: l’espasa, lligada a la protecció del territori; les mitres, que recorden l’antiga influència de les institucions eclesiàstiques; i el color púrpura o lila tradicionalment associat a la solemnitat i a la dignitat.
L’element que ha desaparegut és la corona mural, que en heràldica catalana identifica formalment un municipi. La seva absència converteix el símbol en una marca gràfica del consistori, però no en un escut heràldic oficial. Malgrat això, l’alcalde confirma que "l'escut oficial no el fem servir".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Una enorme fuita d'aigua provoca inundacions a la carretera Santpedor de Manresa
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm