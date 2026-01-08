Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
La Plataforma Anti-Incineradora celebra que el jutjat anul·li un acord municipal i ordeni reprendre el procediment amb diligència
Regió7
La jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha donat la raó a la Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (PAIC) en el contenciós administratiu iniciat el 2022 per la recuperació dels emprius on s’ubica l’antiga central tèrmica de Cercs. La resolució admet el recurs presentat per la plataforma, el grup Tots Som Cercs i tres veïns, i els reconeix la legitimació per reclamar la titularitat comunal dels terrenys coneguts com els emprius de la Casassa o de la Garganta.
La sentència també anul·la l’acord que en el seu dia havia pres l’Ajuntament de Cercs i obliga el consistori a iniciar i tramitar un procediment d’investigació per determinar si els terrenys són emprius. Si s’acaba confirmant aquesta condició, el tribunal ordena al municipi complir tots els passos corresponents: incloure’ls a l’Inventari de Béns Municipals, portar a terme l’aterrament i la recuperació d’ofici, executar el desnonament administratiu si escau i defensar els drets comunals per totes les vies possibles. A més, estableix que s’ha d’enviar un manament al Registre de la Propietat de Berga per inscriure’ls formalment com a bé comunal sota la denominació "Emprius de la Casassa o de la Garganta".
En un comunicat, la Plataforma Anti-Incineradora valora positivament la resolució judicial. Segons afirmen, tot i que la jutgessa no entra en el fons de la qüestió perquè considera que l’Ajuntament no havia tramitat correctament l’expedient, el fet d’obligar-lo a reprendre la investigació representa "indicis positius", "perquè condemna l’Ajuntament de Cercs a iniciar un altre procediment d’investigació el qual ha de ser tramitat i resolt amb la màxima diligència". El col·lectiu destaca que el consistori està ara obligat a tornar a engegar el procediment "amb la màxima diligència".
La PAIC considera que la sentència suposa una oportunitat perquè els veïns de Cercs i, per extensió, els de l’alt Berguedà, puguin decidir conjuntament el futur dels terrenys de l’antiga central. Recorden que sempre han defensat la naturalesa comunal d’aquests espais i que, per tant, "els usos s’han de decidir i gestionar des de la mateixa ciutadania".
La plataforma insta l’Ajuntament a complir el mandat judicial amb "celeritat i cura" i assegura que vetllarà perquè el procés d’investigació es desenvolupi de manera correcta i favorable als interessos comunals.
