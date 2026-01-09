Berga estrena el parc inclusiu dels pressupostos de votació popular
Regió7
L’Ajuntament de Berga ha renovat completament el parc infantil superior del passeig de la Indústria per convertir-lo en un parc inclusiu i accessible. Aquesta actuació dona compliment tant a la proposta guanyadora dels pressupostos participatius de 2025, com a una moció aprovada per unanimitat al ple municipal. El nou parc infantil disposa de quatre elements de joc i paviment tou acolorit.
Amb el títol de “Dret a divertir-se i jugar”, la creació d’un parc infantil inclusiu a la ciutat de Berga va ser la proposta d’inversió més votada en el procés dels pressupostos participatius de 2025. La iniciativa va sorgir del treball conjunt de la Fundació la Llar i d’un grup d’estudiants de segon curs del CFGM de Tècnics en Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’institut Guillem de Berguedà. La proposta va obtenir 265 vots, que representen un 42,8 % del total de vots emesos.
D’altra banda, el ple municipal ordinari del mes d’octubre de 2024 va aprovar per unanimitat una moció promoguda pel PSC que proposava “impulsar, dins d’aquesta legislatura, la transformació de com a mínim un dels actuals parcs infantils”.
Renovació del parc del passeig de la Indústria
Un cop coneguts els resultats de la votació dels pressupostos participatius, l’Ajuntament de Berga, conjuntament amb els promotors de la proposta guanyadora, va valorar diverses opcions entre els parcs infantils existents a la ciutat. Es va considerar que el passeig de la Indústria reunia les condicions més adequades, com ara una ubicació cèntrica i en un entorn comercial, una bona accessibilitat, la possibilitat d’arribar-hi amb vehicle mantenint una distància segura respecte al trànsit, i unes condicions de confort tèrmic òptimes (ombra a l’estiu i sol a l’hivern). Així mateix, es van descartar altres parcs que presentaven paviment natural de terra o desnivells, que en dificultaven l’accessibilitat.
Dels dos parcs infantils situats al passeig de la Indústria, es va prioritzar la renovació completa del parc superior, ja que era el que presentava un estat més deteriorat tant dels jocs com del paviment. En canvi, el parc inferior havia renovat el terra l’any 2023 i alguns dels seus elements de joc s’han renovat recentment.
Característiques del nou parc inclusiu
El nou parc infantil disposa de quatre elements de joc: un llit elàstic o trampolí accessible per a cadires de rodes, un joc musical, un giratori inclusiu i un conjunt de gronxadors, a més del paviment tou de colors. En aquest cas, s’ha descartat la instal·lació d’una tanca perimetral per facilitar l’accés de les persones i permetre una lleugera ampliació de la superfície respecte al parc anterior.
Les tasques de desmuntatge dels jocs, la tanca i el paviment de l’antic parc infantil han anat a càrrec de la brigada municipal d’obres. Alguns dels elements retirats es podran reutilitzar en altres parcs de la ciutat quan sigui necessari. El subministrament i la instal·lació dels nous jocs inclusius, així com el muntatge del paviment, han estat realitzats per l’empresa especialitzada BENITO URBAN, SLU, per un import total de 31.273,90 euros (IVA inclòs).
