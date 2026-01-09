Els pagesos mantenen el tall a la C-16 contra l'acord UE-Mercosur: "No a la desaparició de la pagesia"
Agricultors i ramaders de la Catalunya Central mantenen tallada la carretera a Olvan per pressionar la Unió Europea en contra de l'acord que negocien amb Mercosur, que consideren una amenaça per a la seva supervivència
Una quinzena de pagesos de la Catalunya Central han passat la nit al tall de la C-16 entre Gironella i Berga, al terme d'Olvan. Han dormit en cotxes, tractors, remolcs i alguna tenda, i a mesura que avança el matí el nombre de persones que s'hi concentren va creixent. Se n'esperen més d’un centenar del Bages, Berguedà, Osona, Lluçanès, Moianès i algun del Solsonès. La protesta continuarà com a mínim fins aquesta tarda de divendres per dir "No a Mercosur", en contra d'un acord de lliure comerç que els estats membres de la Unió Europea negocien amb el Mercosur (quatre països sud-americans: Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai).
El tall de trànsit es manté aquest divendres al matí sense afectacions de circulació, ja que els cotxes es desvien per la carretera vella, per Cal Rosal. La previsió és allargar-lo com a mínim fins a la tarda, quan es podria complicar pel volum de vehicles que cada divendres a la tarda pugen per la C-16 (Eix del Llobregat) direcció la Cerdanya i Andorra. A primera hora del matí hi ha hagut un ensurt pel xoc d'un cotxe contra la barricada de pneumàtics.
"És una amenaça per a la petita i mitjana pagesia"
Marc Burillo, pagès de Gaià, amb finca entre el Bages i el Berguedà, comenta que "avui és un dia decisiu perquè la Unió Europea votarà sobre l’acord. Esperem que es posicionin en contra de Mercosur, que és una amenaça per a la petita i mitjana pagesia catalana i espanyola". Afirma que aquest acord faria insostenible la seva feina.
El col·lectiu no té massa expectatives de la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, prevista per aquest divendres a Tarragona. "El que han de convèncer és Madrid per dir que Espanya està en contra de l'acord entre la UE i el Mercosur", remarca Pol Requena, agricultor de Talamanca, al Bages. Mentrestant, però, seguiran amb la pressió als carrers.
Un sentiment que comparteix Isona Fernández, que treballa explotació ramadera de Sant Boi de Lluçanès: "Som un sector que hi ha de ser, al final s'ha de menjar i sembla que la gent no li dona la importància que té", lamenta. Veu necessària la protesta. Els participants en el tall de la C-16 s’han organitzat per mantenir-la: "La gent està preparada i amb ganes", assegura Fernández. Es mantenen ferms tot i no ser fàcil: "El bestiar menja cada dia i, per tant, hem de fer relleus per garantir que tot funcioni", explica Fernández. Cal destacar l’organització logística de la protesta, que inclou focs per combatre les baixes temperatures i brases per coure botifarres.
El sector agrari català rebutja l'acord perquè el veu com una amenaça directa a la seva supervivència. "A Catalunya, cada cop som menys els que treballem a l’agricultura", un sector envellit amb problemes per al relleu generacional, i això, "amb l’arribada de productes a un preu molt més baix, faria inviable viure de la pagesia", lamenta Marc Burillo.
Situació endèmica
Els manifestants remarquen que ja porten dos anys protestant per una situació que és "endèmica". Ho resumeixen amb la idea que la pagesia "no es pot guanyar la vida" amb aquesta feina. L'agricultor Pol Requena posa l'exemple del cereal: "L'última collita ha sigut molt bona, però el preu és irrisori". Que ara s'hi afegeixi l'amenaça de l'acord amb Mercosur, és afegir-hi encara més problemes. "Mai hi ha una notícia bona, sempre és una notícia dolenta rere l'altra", assenyala.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys