Els pagesos mobilitzats al Berguedà incrementen les accions per tallar el trànsit

Cremen pneumàtics i bales de palla en tres fogueres al mig de la carretera

Durant una estona tampoc s'ha pogut utilitzar el pas alternatiu a causa de la densa fumera negra

Protesta pagesa a la C-16, a Olvan

Protesta pagesa a la C-16, a Olvan

Protesta pagesa a la C-16, a Olvan

Anna Costa

Anna Costa

Olvan

Els pagesos que es concentren a la C-16, a Olvan, contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur mantenen tallada l'autovia des de Gironella nord a Berga i han incrementat les accions per fer inviable la circulació per aquesta autovia. Cap a 2/4 de 5 de la tarda han encès tres fogueres amb pneumàtics, plàstics i palla, fet que ha provocat un fum molt dens i negre, que reduïa de manera molt notable la visibilitat. Els pagesos han anunciat que el tall es mantindrà, com a mínim fins demà. Alguns hi faran nit.

Manifestació de revolta pagesa a la C-16

Manifestació de revolta pagesa a la C-16

Dani casas

El fum s’ha dirigit cap a la calçada per on circulaven els vehicles que desvien els Mossos cap a la carretera vella, per Cal Rosal. Davant la perillositat que suposava la baixa visibilitat, els Mossos d’Esquadra han decidit tallar totalment el trànsit durant una estona, just abans del tram afectat pel fum per garantir la seguretat dels conductors. Avui és un deia de trànsit important en sentit ascendent, per les famílies de l'entorn de barcelon que pugen cap a la Cerdanya.

Mobilització a la C-16

Mobilització a la C-16 / Dani Casas

Aquesta situació ha provocat retencions. A les 5, s'ha tornat a donar pas als vehicles, que circulen molt lentament en direcció nord sent desviats per la carretera vella fins a Berga. En aquest tram i amb l'objectiu d'alentir encara més el trànsit, hi circulen alguns tractors.

