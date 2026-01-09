Els pagesos mobilitzats al Berguedà incrementen les accions per tallar el trànsit
Cremen pneumàtics i bales de palla en tres fogueres al mig de la carretera
Durant una estona tampoc s'ha pogut utilitzar el pas alternatiu a causa de la densa fumera negra
Els pagesos que es concentren a la C-16, a Olvan, contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur mantenen tallada l'autovia des de Gironella nord a Berga i han incrementat les accions per fer inviable la circulació per aquesta autovia. Cap a 2/4 de 5 de la tarda han encès tres fogueres amb pneumàtics, plàstics i palla, fet que ha provocat un fum molt dens i negre, que reduïa de manera molt notable la visibilitat. Els pagesos han anunciat que el tall es mantindrà, com a mínim fins demà. Alguns hi faran nit.
El fum s’ha dirigit cap a la calçada per on circulaven els vehicles que desvien els Mossos cap a la carretera vella, per Cal Rosal. Davant la perillositat que suposava la baixa visibilitat, els Mossos d’Esquadra han decidit tallar totalment el trànsit durant una estona, just abans del tram afectat pel fum per garantir la seguretat dels conductors. Avui és un deia de trànsit important en sentit ascendent, per les famílies de l'entorn de barcelon que pugen cap a la Cerdanya.
Aquesta situació ha provocat retencions. A les 5, s'ha tornat a donar pas als vehicles, que circulen molt lentament en direcció nord sent desviats per la carretera vella fins a Berga. En aquest tram i amb l'objectiu d'alentir encara més el trànsit, hi circulen alguns tractors.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics