Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
El conductor, un jove de 20 anys, s'ha saltat el desviament senyalitzat per la protesta i ha acabat impactant contra pneumàtics
Accident inesperat en el tall de trànsit que està fent el sector de la pagesia a la C-16 des de dijous a la tarda. El tall es manté aquest divendres al matí sense afectacions de circulació, ja que els cotxes es desvien per la carretera vella, per Cal Rosal. La previsió és allargar-lo com a mínim fins a la tarda.
A primera hora del matí, a 2/4 de 6, un cotxe ha xocat contra la barricada que els agricultors i ramaders han format a Olvan, on una vintena de tractors ocupen la via aquest divendres al matí. El conductor del vehicle, un jove de 20 anys que circulava en sentit sud s'ha saltat el desviament senyalitzat a la C-16 per la protesta dels pagesos i ha acabat impactant contra uns pneumàtics.
El noi, que ha sortit pel seu propi peu del vehicle, ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital de Berga amb lesions lleus, segons han confirmat els Bombers. Els Serveis d'Emergències han rebut l'avís per l'incident, que s'ha produït al punt quilomètric 90. Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions. El vehicle, que ha bolcat i ha patit danys, s'ha retirat de la carretera.
Protestes de la pagesia
L'incident s'ha produit en el marc de les protestes del Gremi de la Pagesia per exigir que no se signi l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur. El Gremi de la Pagesia avisa que l'acord UE – Mercosur pot tenir un efecte "devastador" en el sector. El portaveu de l'organització, Jordi Ginabreda, ha assegurat en declaracions a l'ACN que el pacte és "dolent per a la pagesia, però també per a la ciutadania, ja que juga amb la seguretat alimentària". "Arribaran aliments del Mercosur fets amb productes que aquí són il·legals", ha dit, fent referència a alguns tipus de pesticides o hormones de creixement. "Quins governs tenim, que fan servir l'alimentació i el sector primari com a moneda de canvi", ha afegit.
El sector reclama clàusules mirall, o sigui, que les condicions dels productes que arriben siguin les mateixes que s'exigeixen als camps d'aquí. A més, els pagesos també critiquen les retallades previstes a la Política Agrària Comuna (PAC). Aquest divendres es presenta com una data clau en l'acord de la UE amb els països del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai- perquè se'n podria desbloquejar la signatura formal. Brussel·les reivindica l'acord com una "necessitat estratègica" i una fórmula per diversificar l'economia davant les amenaces per part del president dels Estats Units, Donald Trump, i la Xina. Els pagesos catalans, però, no són els únics que s'hi oposen i també han mostrat reticències els francesos, que aquest dijous també han sortit als carrers, polonesos i italians.
Afectació a les carreteres
Aquest divendres, els pagesos també mantenen els talls a l'AP-7 a Pontós (Alt Empordà), als accessos al Port de Tarragona (A-27 i T11) i a Fondarella (A-2) a l'espera de la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La trobada serà aquesta tarda cap a les 16h a Tarragona, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. Els pagesos han passat la nit a les carreteres en senyal de protesta per l'acord entre la UE i el Mercosur, que aquest divendres afronta un dia clau a Brussel·les per desencallar-se. El Servei Català de Trànsit també informa que es mantenen les restriccions als camions a l'N-II entre Bàscara i Pontós i a la GI-513 a Cornellà de Terri. En concret, els talls de trànsit són a l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls; a l'A27 i T-11 als accessos al port de Tarragona per l'A-27 i la T-11 i a l'A-2 entre Bell-lloc d'Urgell i Mollerussa.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys