Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga

L'incident s'ha produït a El Rincón Gallego, on hi ha hagut danys materials però cap persona ferida

El Rincón Gallego, on s'ha encès el foc aquesta matinada

El Rincón Gallego, on s'ha encès el foc aquesta matinada / GSV

Andrea Izquierdo

Xavi Moraleda

Manresa

Un foc originat a la cuina del restaurant El Rincón Gallego, al passeig de la Indústria de Berga, ha afectat part de l'establiment la matinada d'aquest divendres. L'incident ha tingut lloc pels volts de les 3.74 h i, en conseqüència, ha saltat l'alarma de detecció d'incendis. De seguida, els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat i, quan hi han arribat han vist que el foc ja s'havia apagat. Tot i això, han trobat sutge a terra i han identificat una fuita de gas al compressor del congelador. No hi ha hagut cap persona ferida, els únics danys han estat materials.

Els Bombers s'han activat amb tres dotacions. La Policia Local de Berga també s'hi ha desplaçat després de rebre l'avís del 112. Els agents s'han ocupat de tallar el trànsit perquè els Bombers poguessin inspeccionar el local i comprovar que no hi havia cap més perill.

