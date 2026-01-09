Pagesos de la Catalunya Central després de la llum verda a l'acord UE-Mercosur: "Teníem un peu a l'altre barri i ara un peu i mig"
Els manifestants al tall de la C-16 a Olvan no descarten bloquejar més la carretera aquesta tarda de divendres
Una seixantena de tractors i més de 150 pagesos mantenen tallada la C-16 a Olvan, entre Berga i Gironella i no descarten ampliar l'acció. És una acció de protesta contra l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur (mercat que integren el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai). S'ha aprovat la firma de l'acord, que se signaria la setmana que ve. Malgrat les protestes i la indignació dels agricultors i ramaders arreu d'Europa, també de Catalunya, aquest divendres s'ha donat llum verda a l'acord i Espanya també hi ha votat a favor.
Els pagesos que es manifesten a la Catalunya Central continuen a peu de carretera, a la C-16 (Eix del Llobregat) fent sentir el seu malestar davant un acord que consideren una amenaça per al sector agrícola europeu, ja que podria augmentar la competència amb productes més barats i amb menys regulacions en seguretat alimentària. Guillem Solà, representant de Revolta Pagesa a Osona, ha deixat clar el sentiment de desesperança entre els pagesos: "La sentència de mort ja la tenim firmada. Ja teníem un peu a l'altre barri i ara en tenim un peu i mig", ha expressat. El sector veu aquest acord un factor agreujant per a la seva supervivència.
Més accions a la C-16
Els manifestants mantenen aquest divendres al migdia el tall de la C-16 a Olvan i volen fer més accions aquesta tarda, per augmentar la visibilitat de la protesta. La intenció és bloquejar més la C-16. Tot i els advertiments dels Mossos d'Esquadra sobre la seguretat del bloqueig, els pagesos es plantejaven o marxes lentes o tallar l'autovia més avall d'Olvan per impedir que el trànsit en sentit nord es pugui desviar per la carretera vella (que és el que s'està fent, per Cal Rosal). La decisió la comunicaran pels volts de les 4 de la tarda. Cal recordar que la C-16 els divendres a la tarda és una de les vies d'accés a la Cerdanya i Andorra més transitades. Segons Solà, l’objectiu és fer conscients la societat i els polítics de les conseqüències que podria tenir aquest acord, especialment en termes de sobirania alimentària i la pèrdua de control sobre la producció local.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys