El primer nadó del 2026 a l'Hospital de Berga es fa esperar nou dies
La Noa, de Berga, ha nascut aquest divendres 9 de gener
Regió7
Berga
El primer nadó de l'any 2026 a l'Hospital de Berga s'ha fet esperar fins aquest divendres al matí, 9 de gener. És una nena i es diu Noa. És filla de la Judith i el Jordi i té una germana.
La família, que viu a Berga, va encetar l'any a l'espera del naixement de la Noa. Després del part, tant la criatura com la mare es troben bé.
