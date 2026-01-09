Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El primer nadó del 2026 a l'Hospital de Berga es fa esperar nou dies

La Noa, de Berga, ha nascut aquest divendres 9 de gener

La Noa amb els seus pares i germana. Ha nascut aquest divendres, 9 de gener

La Noa amb els seus pares i germana. Ha nascut aquest divendres, 9 de gener / Hospital de Berga

Regió7

Berga

El primer nadó de l'any 2026 a l'Hospital de Berga s'ha fet esperar fins aquest divendres al matí, 9 de gener. És una nena i es diu Noa. És filla de la Judith i el Jordi i té una germana.

La família, que viu a Berga, va encetar l'any a l'espera del naixement de la Noa. Després del part, tant la criatura com la mare es troben bé.

La Noa ha nascut aquest divendres, 9 de gener

La Noa ha nascut aquest divendres, 9 de gener / Hospital de Berga

