Tractors i pagesos al tall de la C-16, a Olvan, aquest divendres al matí
Una quinzena de pagesos de la Catalunya Central han passat la nit al tall de la C-16 entre Gironella i Berga, al terme d'Olvan. Han dormit en cotxes, tractors, remolcs i alguna tenda, i a mesura que avança el matí el nombre de persones que s'hi concentren va creixent. Se n'esperen més d’un centenar del Bages, Berguedà, Osona, Lluçanès, Moianès i algun del Solsonès. La protesta continuarà com a mínim fins aquesta tarda de divendres per dir "No a Mercosur", en contra d'un acord de lliure comerç que els estats membres de la Unió Europea negocien amb el Mercosur (quatre països sud-americans: Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai). Més informació