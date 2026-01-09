Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs

Els dos conductors han hagut de ser traslladats d'urgència cap a l'hospital, un en ambulància i l'altre en helicòpter, però no es tem per la seva vida

L'accident ha tingut lloc pels volts de les 2.30 h de la tarda

L'accident ha tingut lloc pels volts de les 2.30 h de la tarda / Mossos d'Esquadra

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un xoc frontal entre dos vehicles ha deixat dos ferits amb lesions greus i ha obligat a tallar la C-16 en ambdós sentits, a Cercs. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 2 h d'aquest migdia, quan algun dels vehicles n'hauria perdut el control i ha acabat impactant amb l'altre.

Segons fonts dels Mossos, els dos conductors han patit lesions de diferent consideració, però no es tem per la seva vida. Un d'ells ha estat evacuat a l'hospital Althaia de Manresa en ambulància i l'altre ho ha estat en helicòpter, ja que requeria atenció sanitària més urgentment.

A causa de l'impacte, ha calgut tallar el trànsit de la via en ambdós sentits per garantir que els agents dels Mossos, una dotació dels Bombers i efectius del SEM arribessin al lloc dels fets i atenguessin els ferits. A més, s'han ocupat de retirar els vehicles de la calçada i d'assegurar la zona. El tall s'ha allargat durant prop d'una hora, concretament, fins a les 3.10 h.

Com expliquen fonts dels Mossos, han practicat la corresponent prova d'alcoholèmia a un dels conductors i ha estat negativa. A l'altre li faran a l'hospital.

