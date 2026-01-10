Clam unànime dels alcaldes berguedans a favor de la protesta pagesa
Una quinzena de batlles, en representació de tots els de la comarca, s'han desplaçat aquest dissabte a Olvan, on es manté al tall a la C-16, per donar suport al sector contra l'acord amb el Mercosur
Els alcaldes i alcaldesses del Berguedà fan pinya al voltant de les reivindicacions de la pagesia de la comarca i de més enllà per reclamar que s'aturi l'acord de comercialització que està en marxa entre la UE i el Mercosur. Així ho han volgut visibilitzar aquest dissabte al migdia amb la visita que una quinzena de batlles han fet a la C-16, al terme d'Olvan, on pagesos i ramaders continuen concentrats des de dijous i tallen la carretera en senyal de protesta. Han volgut deixar clar que s'hi han desplaçat en nom de tots els Ajuntaments de la comarca, per bé que alguns mandataris han excusat la seva absència per la neu que ha caigut aquesta nit en alguns municipis, o per qüestions d'agenda.
La visita dels polítics ha estat volgudament discreta per no prendre ells el protagonisme, han dit, però "el pes del sector a la comarca és molt important, i el fet de ser avui aquí és la nostra manera de reflectir que estem en aquesta reivindicació i que fem costat a la pagesia del país", explicava, en nom de tots, l'alcalde d'Olvan, que també és pagès, Sebastià Prat. Sobre aquesta qüestió, els alcaldes consideren que "hi ha molt més que llocs de treball, perquè aquest acord també afecta la manera com entenem el nostre sistema alimentari, i això ens inclou a tots", apuntava Prat, en el sentit que "hi ha coses a corregir, però d'acord amb el marc europeu tenim uns estàndards de qualitat amb allò que es fa que aquest pacte trencarà amb l’entrada d’uns productes que no estarien complint aquesta normativa".
Els alcaldes també han volgut fer costat a la pagesia com a senyal que encara no està tot perdut. "Hem de veure aquesta reivindicació com una carrera de fons, perquè hi ha tràmits que encara s’han de fer, l’acord ha de passar pel Parlament Europeu, i hi ha altres actors en joc diferents dels estats", deia Prat. "S’ha de fer una feina d’explicar el missatge i picar pedra", afegia. Per la seva banda, l'alcalde de Gironella, David Font, reivindica el paper de les administracions en cas que l'acord s'acabés tacant definitivament. Si això passa, deia, "haurem de donar el màxim de suport a la pagesia del territori, garantir que els productes importats compleixin amb els estàndards que s’exigeixen a la pagesia catalana, i per part de les administracions, també haurem d’incidir a fomentar o fins i tot obligar a fer un consum de proximitat en menjadors escolars, hospitals, centres de dia, residències, presons..., i a tot arreu on es pugui intervenir".
Alcaldes i alcaldesses han aprofitat la visita que han fet al punt de concentració dels pagesos per intercanviar algunes paraules amb els afectats i manifestar-los directament el seu suport.