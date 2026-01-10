La mobilització pagesa al Berguedà continua: "Si això no s'atura hi pot haver molt foc i molta mala llet. Només és el principi"
Les protestes contra l'acord del Mercosur mantenen tallada aquest dissabte la C-16 entre Gironella nord i Berga, on mig centenar de persones han passat la segona nit
Indignats però "amb molts ànims de continuar". Així es mostraven aquest dissabte al migdia els pagesos que es mantenen ferms des d'Olvan en la protesta per reclamar que es faci marxa enrere en l'acord comercial de la UE amb el Mercosur.
Cap a una cinquantena de manifestants, alguns més que dijous, han passat la seva segona nit al punt on es concentra la mobilització berguedana, a tocar de la C-16, que continua tallada entre Gironella nord i Berga. Ha estat "molt més freda que la primera, perquè s'ha baixat a gairebé -6 graus" durant la matinada, apuntava Ignasi Contijoch, un pagès d'Orís que, juntament amb Guillem Solà és coordinador del Gremi de la Pagesia Catalana a la Catalunya Central. Explicava que la majoria havia dormit dins els tractors, els Jeeps o els remolcs que ja tenen preparats per fer-hi nit, i també hi havia diverses tendes de campanya. "Som pagesos i estem acostumats a dormir com sigui", i malgrat el fred, doncs, assegurava que hi ha forces per continuar protestant amb fermesa.
De motius, no els n'hi falten, i advertia que abans que no es tanqui definitivament l'acord entre la UE i el Mercosur amb la signatura pendent "caldrà que s'ho rumiïn bé perquè hi pot haver molt foc i molta mala llet. Això només serà el principi", apuntava Contijoch en referència a les mobilitzacions encara més intenses que hi ha en països com França. En l'àmbit més local, considera "una molt bona notícia" la vista que els pagesos concentrats a Olvan han rebut aquest matí per part dels alcaldes berguedans, "però necessitem que això no s'aturi aquí i que ens vagin fent costat per revocar aquest fet tan injust". En el marc d'aquesta visita, i sense referir-se directament als polítics berguedans, diu que "ja comença a ser hora que determinades personalitats es postulin a cara descoberta a favor nostre per donar suport a la problemàtica que tenim". Recorda que aquesta protesta "és il·limitada", i de moment hi ha la intenció de mantenir-la. "Tot dependrà dels gestos que facin les autoritats competents", afegia.
Col·laboració ciutadana
Al migdia, la presència de pagesos al punt de concentració al costat de la C-16 a Olvan havia disminuït perquè molts aprofitaven aquesta estona per anar a casa a netejar-se o a la granja a donar menjar al bestiar. Mentrestant, els que s'han quedat tallaven llenya per cremar-la en bidons i escalfar-se, o començaven a preparar el dinar. "Ens autoabastim, però tenim molta col·laboració ciutadana", explicava Contijoch. Per exemple, deia que a les 7 del matí, "veïns de Cal Rosal ja ens portaven 5 litres de cafè, i uns xocolaters de Granollers han vingut amb un pastís per a més de cent persones".
