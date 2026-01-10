Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reconeixement i premis a les millors fotos de la Fia-faia

Bagà recorda les persones que han estat fidels a les 25 edicions de la baixada de torxes

Els quatre premiats en el Concurs de fotografia de la Fia-faia d'enguany

Els quatre premiats en el Concurs de fotografia de la Fia-faia d'enguany / Arxiu particular

Regió7

Bagà

Bagà ha homenatjat aquest dissabte els fallaires que des que es va recuperar la baixada amb les torxes enceses des del Siti, un punt elevat sobre el nucli urbà, han mantingut la seva fidelitat i compromís a la tarda del 24 de desembre: pujar en aquesta data amb les faies fins al punt més alt, encendre-les al cap de munt i baixar formant una corrua plàstica marcant amb una serp de foc el camí del descens fins a la plaça Galceran de Pinós, on s’acaben de cremar les faies.

Premiats en el Concurs de fotografia de la Fia-faia

Aquesta plasticitat té premi. Les imatges que els molts fotògrafs que fan el clic sobre les llums vermelloses del foc han competit en el Concurs de fotografia de la Fia-faia, tant de Bagà com de Sant Julià de Cerdanyola. Aquest dissabte, al Palau dels Pinós, de Bagà va tenir lloc el repartiment de guardons.

«La flama és viva», una imatge de Carlos Moreira, ha estat la fotografia de Bagà que s’ha imposat entre el vot qualificat del vot del jurat tècnic. La imatge va tenir 64 punts dels 80 possibles.

'La flama és viva', de Carlos Moreira

'La flama és viva', de Carlos Moreira / Carlos Moreira

«Vigília de foc», una obra de Marissa Ros, ha estat la fotografia guanyadora en la categoria de Sant Julià de Cerdanyola en el premi concedit pel vot del jurat tècnic. En aquest cas la imatge va rebre 68 punts de 80 possibles.

'Vigília de foc', de Marissa Ros

'Vigília de foc', de Marissa Ros / Marissa Ros

A la mateixa població «La muntanya encesa», de Xavier Sánchez, ha estat la fotografia guanyadora en la categoria de Bagà en el premi concedit pel vot popular, amb 72 vots (28,3%) dels 254 vots emesos en aquesta categoria.

'La muntanya encesa', de Xavier Sánchez

'La muntanya encesa', de Xavier Sánchez / Xavier Sánchez

Mentre que «On tot comença», d’Axel Lapuerta, ha estat la fotografia guanyadora en la categoria dels vots popular de Sant Julià de Cerdanyola. La fotografia ha rebut 100 vots (30,1%) dels 332 vots emesos en aquesta categoria.

'On tot comença', d'Axel Lapuerta

'On tot comença', d'Axel Lapuerta / Axel Lapuerta

