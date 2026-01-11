Homenatge als fallaires fidels a la baixada de torxes de Bagà
El reconeixement es va dur a terme ahir dissabte en el marc de l’entrega de premis del Concurs de Fotografia de la Fia-faia d’enguany
Axel Lapuerta Coll
Els fallaires Josep Ureña, Xavier Pedrals, Jordi Garcia, Llorenç Pedrals, Marc Llordella, Joan Cunill, Ester Berenguer i Esteve Pedrals van ser homenatjats dissabte per la seva participació continuada en la baixada de faies des de la muntanya del Siti, a Bagà, al llarg d’aquests 25 anys, una tradició ancestral que va ser recuperada el 2001. El reconeixement va tenir lloc ahir dissabte al Palau dels Pinós de Bagà durant l’acte de lliurament dels premis del 22è Concurs de Fotografia de la Fia-faia, organitzat pels ajuntaments de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, l’Associació de la Fia-faia i l’Arxiu Comarcal del Berguedà.
Al mateix temps, l’alcalde de Bagà, Lluís Casas, va aprofitar per reconèixer també les disset persones que van protagonitzar la primera baixada de torxes, a qui va qualificar de «valents i valentes». Per la seva banda, el president de l’Associació de la Fia-faia, Josep Ureña, va afirmar que l’any 2001 va suposar «un tomb i un impuls per a la festa, que va contribuir a donar-li més vida i propiciar els reconeixements posteriors que ha obtingut».
En aquest context, Ureña va recordar que, abans d’aquesta data, la Fia-faia era «una festa infantil en què la canalla cremava les faies, però quan tenien uns 12 o 13 anys ja no volien continuar». En aquest punt, el baganès va fer esment a les jornades conjuntes que es van organitzar entre Bagà i Sant Julià de Cerdanyola «per plantejar i estudiar com la Fia-faia es podia adaptar als nostres temps». Alhora, va remarcar la importància d’incorporar-hi la música i la dansa, obra de la berguedana Neus Simon.
«La Fia-faia és un sentiment»
Ester Berenguer, fallaire homenatjada, va explicar a Regió7 que la Fia-faia «és un sentiment que costa definir; és un element d’identitat del poble, una festa que hem viscut de ben a prop des que vam néixer». A més, Berenguer, que forma part de l’Associació de la Fia-faia, va assegurar que «és un orgull haver viscut tot el procés de renovació d’aquesta tradició». Per a la baganesa, «tota la festa és molt especial, tant la baixada de faies com la crema a les places».
