L'Esbart Cadí commemora els 75 anys i anuncia el actes de celebració
L’estrena de vuit nans per la Festa de l’Arròs i un espectacle musical a l’estiu són algunes de les novetats que l’entitat té preparades
Axel Lapuerta Coll
L’Esbart Cadí és una de les entitats més arrelades a la vila de Bagà. Creat per iniciativa del matrimoni de mestres Joan Pardinilla i Maria Guiu, es va presentar oficialment per la Festa Major de 1951. Des de llavors, han passat 75 anys, al llarg dels quals diverses generacions han dansat a l’esbart i han contribuït a mantenir-lo en plena forma. Per commemorar l’efemèride, l’entitat ha programat un ampli ventall de propostes durant tot l’any, que ha donat a conèixer aquest diumenge al migdia en un acte festiu obert a tothom al Casal de la Vila.
Des de l’Esbart Cadí han definit el programa d’actes com «un calendari compartit que serà un camí que farem tots plegats i que explicarà qui som i cap a on anem». Una de les grans novetats arribarà per la Festa de l’Arròs, al febrer, amb l’estrena de vuit nans de cartró pedra que representaran una parella de balladors catalans, valencians, mallorquins i aragonesos, i que dansaran al so de la música del “Ball de Nans de Reus”. De cara a l’abril, hi ha prevista la ballada de primavera, mentre que al maig, d’una banda, tindran lloc les colònies de les seccions infantils i, de l’altra, el dinar de germanor al Santuari de Paller.
L’estiu, però, serà el moment culminant de la celebració de l’aniversari amb la Festa Major de Terradelles i, sobretot, amb la posada en escena d’un espectacle musical -amb arranjaments del músic i compositor Eduard Iniesta- que es representarà al juliol a la plaça Porxada. Segons els organitzadors, el muntatge serà «inoblidable perquè combinarà emoció, música, dansa i memòria». Al setembre es farà una caminada popular i una trobada d’esbarts amb dansaires d’arreu del territori. A l’octubre, l’entitat participarà en les Festes de la Baronia. El punt final de la commemoració serà al novembre amb un sopar d’homenatge.
Durant l’acte, Antoni Rosell, president de l’entitat, ha demanat «un aplaudiment pels que hi són i també pels que ens han deixat en aquest llarg camí». A la vegada, Rosell ha reconegut que «des de la maleïda pandèmia, els esbarts hem anat a la baixa pel que fa al nombre de balladors, però gràcies a l’esforç, la il·lusió i les ganes de fer bé les coses, la qualitat s’ha mantingut». «Fem que les persones compromeses amb la conservació i difusió de la dansa tradicional mirem cap endavant i vegem l’Esbart Cadí arribant a ser una de les entitats centenàries del nostre país», ha pronunciat.
Per altra banda, l’alcalde de Bagà, Lluís Casas, ha afirmat que l’entitat «està fent un treball immens i des de l’Ajuntament ho agraïm de tot cor». La jornada, que ha comptat amb la ballada de diferents danses i una gimcana de fotografies històriques, ha acabat amb el desplegament d’una pancarta del 75è aniversari al balcó del Casal de la Vila per part dels exballadors més veterans de l’esbart. Finalment, s’ha preparat un pica-pica per a tots els assistents.
Estrena d’una nova imatge i pàgina web
Amb motiu d’aquest aniversari, l’entitat ha estrenat un nou logotip, que ha estat elaborat pel dissenyador Adrià Macià. Tal com ha explicat l’autor, la idea ha consistit a «fer un petit redisseny del logotip existent per donar-li una estructura més clara i convertir el color mostassa com a protagonista, un color que fa referència al vestuari de l’esbart».
Al mateix temps, enguany s’estrenarà una nova pàgina web, que té com a objectiu «endreçar la nostra història, posar nom als passos que hem fet i una porta oberta perquè tothom que la visiti pugui entendre què és aquesta gran família», han assegurat.
