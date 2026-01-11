La Revolta Pagesa manté el tall a la C-16 tot i l'obertura d'un fil d'esperança pel diàleg amb Agricultura
Després de quatre dies de tall, la mobilització continua a l'espera d'una reunió per discutir noves propostes sobre la protecció dels productes catalans.
La mobilització de la Revolta Pagesa continua després de quatre dies i tres nits de talls a la C-16, una de les vies principals que connecta el Pirineu amb la ciutat de Barcelona. Malgrat els efectes d'aquesta acció de protesta, que ha afectat la circulació a l'entrada de la Cerdanya i altres zones, hi ha un bri d’esperança pel diàleg, amb noves propostes que arriben des del Departament d'Agricultura de la Generalitat.
Els portaveus de la Revolta Pagesa a les comarques centrals han expressat que les converses amb el govern continuen i que es preveu una assemblea aquesta tarda per valorar les noves propostes. "Ens han comentat que hi ha hagut alguns avenços i que han arribat noves propostes des de la Generalitat que volem debatre aquesta tarda", han indicat.
Reclamacions clares sobre la protecció dels productes locals
Un dels punts clau de la mobilització continua sent la protecció dels productes agrícoles catalans. Els manifestants reclamen que es garanteixi una diferenciació clara entre els productes locals i els provinents d’altres països, com els que arriben a través de l’acord amb el Mercosur. "Volem que hi hagi un etiquetatge clar per saber què estem consumint, de quina qualitat són aquests productes i quines condicions compleixen", han afirmat els portaveus de la Revolta. A més, han insistit que els productes locals han de complir estàndards de qualitat molt alts, mentre que els productes importats poden no complir els mateixos requisits.
El procés de negociació continua
Tot i les dificultats a l’hora d’incidir en les decisions a nivell estatal, la Revolta Pagesa ha destacat que les negociacions a nivell català continuen avançant. "Les trucades i les reunions amb el conseller d'Agricultura han estat positives, però sabem que no hem aconseguit el mateix resultat a la resta d'Espanya en relació amb l'acord amb el Mercosur", han explicat els portaveus. La situació, per tant, continua sent complexa, però els representants dels pagesos confien en el diàleg amb la Generalitat per aconseguir solucions en defensa dels interessos del sector agrícola català.
Per avui, la mobilització continuarà, i els manifestants es mantenen a l'espera de la reunió convocada per aquesta tarda per valorar les noves propostes i decidir els propers passos a seguir. La Revolta Pagesa, per tant, manté el tall a la C-16, tot i les expectatives de poder arribar a un acord que permeti avançar en les seves reivindicacions.
