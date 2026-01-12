Cinquè dia de protestes consecutives al tall a la C-16: "Totes les paraules són fum"
Pagesos de la Catalunya Central mantenen actiu el tall al Berguedà a l'espera de la reunió amb el president Illa
ACN
Una vintena de pagesos de la Catalunya Central mantenen viu el tall a la C-16 entre Gironella i Berga a l'espera del resultats que s'obtinguin de la reunió entre Revolta Pagesa i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Així ho van decidir en una reunió diumenge a la nit i ja no tenen previst celebrar una nova assemblea fins que Illa comparegui públicament. Guillem Solà, portaveu de Revolta Pagesa a Osona, ha explicat a l'ACN que el conseller Ordeig "no és un interlocutor vàlid perquè tot això depèn del Ministeri". Qui és escèptic amb la reunió amb Illa és Jan Freixa, pagès del Bages de 21 anys: "Penso que fan política i totes les paraules són fum". Els pagesos han passat la quarta nit en tendes, tractors i remolcs a la C-16.
Cinquè dia de protestes consecutives al tall a la C-16 al Berguedà i quart dia que pagesos de la Catalunya Central dormen al ras. L'assemblea que van celebrar aquest diumenge a peu de carretera va decidir que mantenien el tall fins que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ratifiqui els compromisos que va adquirir el conseller Ordeig. D'aquesta manera, els pagesos mantindran el tall a la carretera almenys fins aquest dilluns a la tarda.
Guillem Solà, portaveu de Revolta Pagesa a Osona, ha explicat que volen un "interlocutor vàlid", ja que les decisions depenen de Madrid. "El que demanem és que fins que no surti el president Illa a ratificar allò que va dir el conseller, no marxarem d'aquí", ha assegurat Solà. En aquest sentit, aquest pagès ha explicat que allò que estan intentant aconseguir són "un seguit de punts que intentin mitigar els efectes adversos del Mercosur, ja que el Mercosur ens l'hem de menjar". Tot i això, ha advertit que si en un parell de setmanes no es compleixen alguns dels punts acordats es tornaran a mobilitzar.
Solà diu que els pagesos tenen una sensació "agredolça" després de cinc dies de mobilitzacions. "Hem vist que el tema del Mercosur, almenys a Espanya, estava dat i beneït. Des del principi tenien el 'sí' a punt i, a més, a nivell espanyol tampoc hi ha hagut les mobilitzacions que creiem que es mereixia el tema", ha lamentat.
Una de les persones que ha passat aquesta nit a la C-16 és Jan Freixa. És un pagès del Bages de 21 anys i veu un futur "molt negre" al sector. "Volem lluitar pel territori i que puguem viure d'això dignament i per això estem aquí", ha expressat. Freixa desconfia dels polítics i no té clar que la reunió amb Salvador Illa serveixi per a res: "Penso que fan política i totes les paraules són fum".
Aquest dilluns al matí una vintena de pagesos i uns 12 tractors segueixen mobilitzats al tall a la c-16. Els concentrats esperen que al llarg del dia s'uneixi més gent a la protesta.
