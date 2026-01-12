Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna

Ja s'han iniciat les gestions pertinents per determinar les causes de la mort, tot i que el finat no presentava signes de violència

L'obertura d'habitatge s'ha fet aquest migdia

L'obertura d'habitatge s'ha fet aquest migdia / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers han trobat un home mort a l'interior del seu domicili, al barri vell de Berga, després que una veïna avisés que feia unes setmanes que no el veia. L'avís s'ha efectuat aquest migdia, pels volts de les 12.30 h. De seguida, els Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per fer l'obertura d'habitatge.

Com asseguren fonts dels Bombers, l'home no presentava signes de violència. Així mateix, ja s'han iniciat les gestions pertinents per determinar les causes de la seva mort.

