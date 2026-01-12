Els pagesos obren el tall que tenien al port de Tarragona i mantenen el del Berguedà
La situació de la protesta ha variat des que diumenge el Govern català va anunciar un front comú amb la pagesia
Regió7 / ACN
Els pagesos mantenen la seva oposició a l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, però, han trobat un gest del Govern català per avançar cap a un front comú. Aquest moviment del Govern ha fet que alguns dels concentrats a les carreteres hagin decidit plegar la protesta i obrir les vies, com és el cas dels pagesos concentrats al port de Tarragona.
Els pagesos del tall a l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 han decidit aixecar la protesta. Han obert el pas d'un carril d'entrada i sortida, mentre recullen els efectes de la mobilització. La previsió és que marxin en columna quan tot estigui recollit. La decisió s'ha pres després de passar la quarta nit al ras, en el marc de les protestes iniciades per la pagesia a Catalunya contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.
A més, de l'accés al Port de Tarragona, els pagesos van decidir aquest diumenge al vespre mantenir els talls a l'AP-7 entre Borrassà i l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, la C-16 al Berguedà, l'N-II a l'Alt Empordà i la C-38 al Coll d'Ares. Les paraules de diumenge a la tarda del conseller Òscar Ordeig han tingut una bona rebuda, però els pagesos exigeixen fets a part de compromisos verbals, i volen reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Avui es podria programar la reunió. Avui pot ser un dia determinant per decidir sobre els talls de carretera.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va traslladar ahir un missatge d’agraïment, suport i compromís ferm al conjunt del sector agrari, ramader i pesquer de Catalunya, en un context marcat per la complexitat econòmica, sanitària i normativa que afronta el sector. Ho va fer després de reunir-se a Bàscara (Girona) amb els manifestants que des d’aquesta setmana protesten per l’aprovació del tractat comercial de Mercosur.
“El nostre és un país agrari, ramader i pescador, i el defensarem perquè els anys vinents i dècades continuem sent un país referent. Posarem tots els recursos necessaris perquè cap jove hagi de plegar per falta de viabilitat”, va afirmar el conseller.
Ordeig va remarcar que, fins i tot en un any ple de situacions d’extrema dificultat, el Govern ha situat el sector agroalimentari al centre de les seves polítiques. “Hem escoltat el sector i l’hem acompanyat, treballant de la mà per posar-lo al lloc que li correspon”, assegurava diumenge a la tarda.
Front comú davant Mercosur i la PAC
El conseller ha expressat la preocupació del Govern davant alguns escenaris que es poden derivar de l’aprovació de l’acord Mercosur i de la proposta de Política Agrària Comuna (PAC).
En aquest sentit, va anunciar la convocatòria d’una reunió extraordinària aquesta mateixa setmana amb totes les organitzacions agràries per definir una posició comuna. “Si no fem un front comú, no ens en sortirem. Ara necessitem definir què defensem, anar a l'una, i em comprometo, juntament amb el president de la Generalitat, a defensar el que surti d’aquesta taula davant del Ministeri i de la Unió Europea”, va remarcar Ordeig.
