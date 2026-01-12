Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta MoiàTall a la C-16Bus Manresa-BarcelonaSupercopaRestaurant Las VegasCases milionàriesAbonament únic de transport
instagramlinkedin

El Foraster visitarà Cercs en la propera temporada: aquesta granja viral amb animals singulars marcarà l’episodi

L'humorista s'ha deixat veure rodant aquest dilluns al municipi berguedà coincidint amb l'estrena de l'episodi a Pinós

Quim Masferrer en una imatge d'arxiu

Quim Masferrer en una imatge d'arxiu / Álvaro Monge

Eduard Font Badia

Andrea Izquierdo

Manresa

Tot i que la desena temporada d'El Foraster arrenca aquest dilluns, el rodatge de l'onzena ja ha començat i s'aturarà a la Catalunya central. Quim Masferrer dedicarà un programa a Cercs, on ha estat gravant aquest dilluns, segons ha revelat l'alcalde Urbici Malagarriga. Un dels punts que l'humorista no s'ha volgut perdre és la granja Merolla, que va fer-se viral el 2021 per la carismàtica Maria Àngels i el seu singular ramat d'alpaques.

Durant la gravació de l'episodi, que continuarà aquest dimarts, s'ha pogut veure l'humorista passejant pels carrers del municipi berguedà i, fins i tot, ballant amb alguns veïns. Encara no hi ha data d'emissió per a la temporada.

Casualment, el rodatge al Berguedà coincideix amb l'estrena de l'episodi que Masferrer va rodar a Pinós. La desena temporada tindrà nou episodis en què l'espectador descobrirà nou pobles d’arreu de Catalunya i les històries humanes, tradicions i personatges singulars que hi ha al darrere. El municipi solsoní és l'únic de les comarques centrals. El Foraster també visitarà TivenysBesalúBegurla Vall de CardósCastellví de la Marca i Brunyola, en una ruta que combinarà litoral, interior i Pirineu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents