El Foraster visitarà Cercs en la propera temporada: aquesta granja viral amb animals singulars marcarà l’episodi
L'humorista s'ha deixat veure rodant aquest dilluns al municipi berguedà coincidint amb l'estrena de l'episodi a Pinós
Tot i que la desena temporada d'El Foraster arrenca aquest dilluns, el rodatge de l'onzena ja ha començat i s'aturarà a la Catalunya central. Quim Masferrer dedicarà un programa a Cercs, on ha estat gravant aquest dilluns, segons ha revelat l'alcalde Urbici Malagarriga. Un dels punts que l'humorista no s'ha volgut perdre és la granja Merolla, que va fer-se viral el 2021 per la carismàtica Maria Àngels i el seu singular ramat d'alpaques.
Durant la gravació de l'episodi, que continuarà aquest dimarts, s'ha pogut veure l'humorista passejant pels carrers del municipi berguedà i, fins i tot, ballant amb alguns veïns. Encara no hi ha data d'emissió per a la temporada.
Casualment, el rodatge al Berguedà coincideix amb l'estrena de l'episodi que Masferrer va rodar a Pinós. La desena temporada tindrà nou episodis en què l'espectador descobrirà nou pobles d’arreu de Catalunya i les històries humanes, tradicions i personatges singulars que hi ha al darrere. El municipi solsoní és l'únic de les comarques centrals. El Foraster també visitarà Tivenys, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca i Brunyola, en una ruta que combinarà litoral, interior i Pirineu.
