Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
Els menors van ser evaquats amb vida i traslladats a hospitals de Sabadell i Barcelona
Regió7
Una parella mallorquina ha perdut als seus dos fills, de quatre i cinc anys, arran d'un accident de trànsit ocorregut el passat 29 de desembre a Cercs. El nen més petit, segons una informació publicada per Diari de Mallorca, del mateix grup Prensa Ibérica que Regió7, va perdre la vida hores després del sinistre, mentre que el més gran ha mort recentment a l'hospital en el qual estava ingressat. Un dels menors ferit de gravetat va ser traslladat al Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre el van dur a la Vall d'Hebron de Barcelona. Els pares van patir greus lesions, de què van ser atesos a Sant Joan de Déu de Manresa i a la Mútua de Terrassa.
L'accident va ocórrer el passat 29 de desembre a les nou de la nit en la carretera C-16 a l'altura del quilòmetre 101, prop de la localitat de Cercs. Un cotxe de lloguer en el qual viatjava una família mallorquina composta per una parella i dos nens, de quatre i cinc anys, es va estavellar frontalment contra un altre vehicle, amb un únic ocupant. Les cinc persones implicades en la col·lisió van patir ferides molt greus. L'avís el va donar al 112 un bomber fora de servei.
El nen més petit, de quatre anys, va morir hores després de l'accident, mentre que el seu germà, de cinc anys, ha mort recentment en el centre sanitari en el qual estava ingressat des del dia del sinistre. Tant els seus pares com el conductor de l'altre vehicle, s'estan recuperant de les greus ferides que van sofrir.
Els Mossos d'Esquadra van obrir una recerca per a tractar de determinar les causes del sinistre.
