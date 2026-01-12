Puig-reig enllesteix la primera fase de la nova pista d’atletisme
L'equipament s’estrenarà durant La Corrida i s’obrirà després a tota la ciutadania. Paral·lelament, l’Ajuntament avança en el pla d’usos i la segona fase del projecte
Regió7
L’Ajuntament de Puig-reig ha completat la primera fase de les obres de la nova pista d’atletisme, un pas important en la millora de les instal·lacions esportives del municipi. Amb la finalització d'aquests treballs, l’equipament està a punt per acollir les activitats programades durant la festa de La Corrida del pròxim cap de setmana (del 16 al 18 de gener) i, un cop acabada la celebració, quedarà obert a tota la ciutadania de Puig-reig i de poblacions veïnes.
D’aquesta manera, els veïns i veïnes podran començar a gaudir de la instal·lació, tot i que l’Ajuntament recorda que el projecte encara no està completat i queda recorregut per assolir la seva configuració definitiva. Aquesta primera etapa del projecte ha permès posar en funcionament una pista d’atletisme de 400 metres i una pista d’escalfament exterior de 500 metres, totes dues acabades amb sauló, així com un camp de futbol situat a l’interior del circuit, també amb acabat de sauló. El cost total d’aquesta fase és de 449.301 euros (IVA inclòs).
Propers passos: pla d’usos i segona fase
Paral·lelament a l’obertura de l’espai, els serveis tècnics municipals treballen en la redacció del pla d’usos, un document que regularà el funcionament de la instal·lació, els horaris i la convivència entre els diferents perfils d’usuaris, com ara escoles, entitats esportives i particulars.
A més, ja s’està treballant per continuar amb les millores previstes en el projecte original, que completaran la funcionalitat total de la pista d’atletisme.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Puig-reig referma la seva aposta per la recuperació i modernització d’espais que promoguin els hàbits saludables i la cohesió social a través de l’esport. "Amb aquesta primera fase enllestida, complim el compromís de promoure l’activitat esportiva a aquesta zona. Volem que la pista sigui un espai viu on tothom, des dels infants fins als nostres atletes, hi tingui cabuda", ha assegurat l’alcaldessa, Eva Serra.
