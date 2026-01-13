La C-16 al Berguedà podria obrir-se del tot aquest dimecres; avui només hi haurà un carril per banda
Els operaris de Cedinsa treballen per a reparar els desperfectes a la via després de 5 dies de protesta dels pagesos
El primer que s'ha restablert ha estat l'obertura d'un carril en sentit Berga a través de l'enllaç, i sobre les 4 de la tarda d'aquest dimarts podria quedar obert un carril en sentit Manresa per la via troncal. Dimecres a primera hora es preveu que es pugui treballar en punts de conglomerat per tal de donar la total normalitat a l'asfalt de la via, i així poder-ne restablir la circulació pels dos carrils per sentit al llarg de la jornada.
Els operaris de l'empresa Cedinsa, concessionària d'aquest tram de l'eix de Llobregat, treballen per a restablir la normalitat al punt de la carretera entre Gironella nord i Berga en el qual els pagesos van mantenir un tall de trànsit des de dijous passat fins aquest dilluns a la tarda. En total, cinc dies i quatre nits de tractors aturats i de concentració continuada d’agricultors i ramaders que van instal·lar punts de foc per escalfar-se i van dur a terme diverses accions reivindicatives contra l'acord de la UE i el Mercosur.
Les mobilitzacions han deixat afectacions visibles a l’asfalt i al mobiliari de l'autovia: zones cremades per focs improvisats, restes de la crema de pneumàtics, plàstics i palla, així com pintades en senyals de trànsit i desperfectes en les barreres centrals i tanques laterals.
Els pagesos van decidir aixecar les protestes aquest dilluns al vespre, després de la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els pagesos que protestaven contra l'acord de la UE i el Mercosur, i els talls de l'AP-7 i la C-16 van ser els últims a aixecar-se.
