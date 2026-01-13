Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

Operaris de Cedinsa treballen per restablir la normalitat al més aviat possible. El trànsit entre Gironella nord i Berga es continua desviant per la carretera vella, per Cal Rosal

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

La carretera C-16 (Eix del Llobregat) es manté tallada al trànsit entre Gironella nord i Berga per les tasques de neteja i reparació dels danys provocats durant el tall que els pagesos hi van mantenir des de dijous passat fins aquest dilluns a la tarda. En total, cinc dies i quatre nits de tractors aturats i de concentració continuada d’agricultors i ramaders que van instal·lar punts de foc per escalfar-se i van dur a terme diverses accions reivindicatives contra l'acord de la UE i el Mercosur.

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos / Anna Costa

Les mobilitzacions han deixat afectacions visibles a l’asfalt i al mobiliari de l'autovia: zones cremades per focs improvisats, restes de la crema de pneumàtics, plàstics i palla, així com pintades en senyals de trànsit i desperfectes en les barreres centrals i tanques laterals.

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos / Anna Costa

Operaris de Cedinsa —l’empresa que gestiona i manté l’autovia C-16— treballen aquest dimarts al matí contrarellotge per restablir la normalitat. Tot i això, no han pogut concretar encara quan es podrà reobrir el tram afectat, situat dins el terme municipal d’Olvan.

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos / Anna Costa

Mentrestant, el trànsit continua desviat, igual que durant els dies de protesta, per la carretera vella entre Gironella nord i Berga, passant per Cal Rosal.

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos

Tasques de neteja i reparació dels danys a l'autovia C-16 on es van concentrar els pagesos / Anna Costa

Els pagesos van decidir aixecar les protestes aquest dilluns al vespre, després de la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els pagesos que protestaven a la C-16 i també a l'AP-7 van ser els últims a aixecar la mobilització.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  2. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  3. Les cases milionàries en venda a Manresa
  4. Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
  5. A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
  6. Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
  7. «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
  8. Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
Tracking Pixel Contents