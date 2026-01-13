La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa
Operaris de Cedinsa treballen per restablir la normalitat al més aviat possible. El trànsit entre Gironella nord i Berga es continua desviant per la carretera vella, per Cal Rosal
La carretera C-16 (Eix del Llobregat) es manté tallada al trànsit entre Gironella nord i Berga per les tasques de neteja i reparació dels danys provocats durant el tall que els pagesos hi van mantenir des de dijous passat fins aquest dilluns a la tarda. En total, cinc dies i quatre nits de tractors aturats i de concentració continuada d’agricultors i ramaders que van instal·lar punts de foc per escalfar-se i van dur a terme diverses accions reivindicatives contra l'acord de la UE i el Mercosur.
Les mobilitzacions han deixat afectacions visibles a l’asfalt i al mobiliari de l'autovia: zones cremades per focs improvisats, restes de la crema de pneumàtics, plàstics i palla, així com pintades en senyals de trànsit i desperfectes en les barreres centrals i tanques laterals.
Operaris de Cedinsa —l’empresa que gestiona i manté l’autovia C-16— treballen aquest dimarts al matí contrarellotge per restablir la normalitat. Tot i això, no han pogut concretar encara quan es podrà reobrir el tram afectat, situat dins el terme municipal d’Olvan.
Mentrestant, el trànsit continua desviat, igual que durant els dies de protesta, per la carretera vella entre Gironella nord i Berga, passant per Cal Rosal.
Els pagesos van decidir aixecar les protestes aquest dilluns al vespre, després de la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els pagesos que protestaven a la C-16 i també a l'AP-7 van ser els últims a aixecar la mobilització.
