L'alcalde de Cercs sobre la sinistralitat de la C-16: "S'ha parlat tant de desdoblament que s'ha descuidat el manteniment"
La mort de dos nens de 4 i 5 anys arran d'un accident del passat 29 de desembre fa vessar el got de la paciència a Cercs
L'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, ha enviat una carta a la Consellera de Territori, Sílvia Paneque, i al director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en la qual exigeix solucions per a corregir l'elevada sinistralitat de l'Eix del Llobregat (C-16) al seu pas per la població. Aquesta protesta coincideix en el temps amb la tràgica mort del segon dels dos infants que han perdut la vida arran d'un accident de trànsit que va tenir lloc el passat 29 de desembre al punt quilomètric 101 de l'Eix del Llobregat al seu pas per Cercs. Tal com ha informat Regió7, en les darreres hores s'ha notificat la mort del menor de 5 anys que es va veure implicat en l'accident. Estava ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i se suma així a la mort del seu germà de 4 anys, ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i succeïda pocs dies després de l'accident. Els pares, una parella mallorquina de 40 anys ella i 41 ell, van patir greus lesions que encara els mantenen ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a la Mútua de Terrassa, respectivament.
En concret, Malagarriga demana solucions per a dos llocs concrets, els punts quilomètrics 101 i 106,9, que han concentrat els darrers accidents greus que hi ha hagut a aquesta carretera. Per a l'alcalde, "s'ha parlat tant de desdoblament que s'ha acabat abandonant el manteniment de la carretera". En la missiva, l'Ajuntament de Cercs proposa solucions a tots dos indrets. Solucions que no passen per grans obres, sinó per arranjaments que salvarien vides. Per a Urbici Malagarriga, en el cas del quilòmetre 101 "només caldria allargar 200 metres la bionda que separa els dos sentits i que ja hi ha un tram més al sud. A més, l'Ajuntament proposa una nova senyalització reduint la velocitat, i un asfalt antilliscant.
I és que en ambdós punts la carretera provoca que els vehicles que circulen en sentit sud a una velocitat inadequada puguin perdre el control, envaint el sentit de pujada. Això és el que va passar divendres en el darrer dels accidents, en el qual van resultar ferits greus un veí de Cercs i un altre de Guardiola de Berguedà. L'alcalde de Cercs ja ha anunciat que, a més a més, parlarà amb Carreteres per a demanar solucions.
L'accident va tenir lloc el passat 29 de desembre a les nou de la nit en la carretera C-16 a l'altura del quilòmetre 101, prop de Cercs. Un cotxe de lloguer que viatjava en sentit Cerdanya i en el qual viatjava la família mallorquina composta per la parella i dos nens, es va estavellar frontalment contra un altre vehicle que venia en sentit sud i conduït per un únic ocupant, que també va haver de ser traslladat amb ferides de caràcter greu. L'avís el va donar al 112 un bomber fora de servei.
Però el primer de març de l'any passat ja va morir una dona en aquest mateix punt, el quilòmetre 101. La passatgera del darrere d'un cotxe, una dona de 59 anys veïna de Barcelona, va perdre la vida en un xoc frontal entre dos turismes.
Segons l'alcalde de Cercs, en aquest punt coincideixen el final d'un doble carril amb la sortida del túnel.
