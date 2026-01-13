El programa Esport Blanc Escolar mobilitza 712 alumnes del Berguedà
712 alumnes de tercer i quart de primària d'una vintena d'escoles del Berguedà participen en el programa Esport Blanc Escolar, pensat per fomentar els esports de neu entre els infants i apropar-los a la pràctica de l’esquí nòrdic, l’esquí alpí i el surf de neu. L’activitat, que ha començat aquesta setmana, s’allargarà fins al mes de març i inclou dues sessions d’esquí nòrdic, dues d'esquí alpí i dues de snowboard (o surf de neu) a les estacions de La Molina, Aransa, Lles i Tuixent-La Vansa.
El projecte es consolida com una eina clau per apropar els esports de neu als infants i fomentar valors com el respecte pel medi natural, la convivència i l’activitat física en entorns de muntanya. Segons el conseller comarcal d'Esports del Consell Comarcal, Ramon Caballé, el Berguedà continua sent una de les comarques que aporta més alumnes al programa, "fet que demostra l’interès creixent de les escoles i famílies per aquesta proposta educativa i esportiva".
Per fer possible el desenvolupament de l’activitat, es mobilitzen 334 monitors i monitores i 109 autocars. El cost total del programa és de 286.795 euros, incloent-hi forfets, material, personal tècnic i transport. Cada família han d’assumir una quota de 32,50 euros per alumne en concepte d’inscripció i assegurança, fet que permet mantenir el caràcter accessible del projecte.
L’Esport Blanc Escolar es desenvolupa al Berguedà des del 2014 i és possible gràcies al treball conjunt del Consell Esportiu i el Consell Comarcal del Berguedà, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, la Generalitat, la Diputació i el Consell Català de l’Esport.
