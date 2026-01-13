Uns 40 carruatges i un centenar d'animals participaran a la cercavila de La Corrida de Puig-reig
Enguany els cavalls no s’han llogat a un centre privat sinó a particulars per abaratir costos. La festa arrencarà aquest divendres amb La Corrida Infantil i s'allargarà fins diumenge, 18 de gener
Puig-reig es prepara per viure una nova edició de La Corrida amb una cercavila de diumenge (18 de gener) que enguany posa especialment el focus en els carros i cavalls participants, que mantenen el volum de l’any passat però amb un canvi en el sistema de participació. Segons l’organització, es preveu la presència d’uns 40 carruatges i entre 100 i 110 animals, entre cavalls, rucs i ponis. Enguany l'organització de la festa ha deixat de llogar cavalls a un centre privat perquè «cada any ens apujaven més el preu i vam arribar a un punt que ja no ho podíem assumir» i ha optat per captar cavalls de particulars del Bages i el Berguedà, "amb qui hem arribat a un acord pagant-los per exemple les despeses de transport o el dinar". Això implica que el cost global serà inferior, tot i que l'Associació de La Corrida no ha volgut concretar imports.
L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, subratlla el valor patrimonial i identitari de la festa «La Corrida recull la tradició i la identitat local. És la festa que els veïns de Puig-reig ens sentim més orgullosos i que fa més de 125 anys que se celebra». Recorda que gira entorn de Sant Antoni Abat i és «una mostra dels oficis i costums del món rural, que ens permet connectar amb les arrels del què era el nostre municipi un segle enrere». Serra remarca també el component social i comunitari: «Ens permet també que la cohesió social i la participació veïnal siguin molt vives i ens ajuda a enfortir els vincles amb la comunitat». I hi afegeix el paper en la difusió cultural: «També és un element per difondre la nostra cultura local i el sentiment de pertinença, que en aquesta mostra de carruatges, cavalls i costums tradicionals són més vives que mai». L’alcaldessa confia que «sigui una festa que cridi a la participació i que sigui molt lluïda» i recorda la importància del relleu generacional: «La Corrida Infantil del divendres aplega tot els infants del poble i això permet que la perpetuació de la festa es faci més viva». La celebració mobilitza més de 100 col·laboradors, «sense els quals no seria possible», remarca.
Divendres: protagonisme infantil
La programació de la Corrida ja està en marxa amb tallers infantils aquest dimecres i divendres, a partir de les 5 a la biblioteca; i amb el Conte de la Corrida aquest dijous al matí al pavelló per als infants d’infantil i primària. El primer plat fort, però serà divendres, 16 de gener, amb la celebració de la Corrida Infantil. El divendres és el dia dedicat als nens i nenes amb una cercavila infantil que simula en petit format la de diumenge. El president de l’Associació de la Corrida, Joan Soler, explica que «els fem viure la cercavila de La Corrida, però en reduïda i adaptada a ells perquè en puguin gaudir i començar a sentir allò que sent els que fan la cercavila del diumenge». Enguany hi haurà 6 carruatges per als infants i 1 carro amb el sant, tibats per 8 animals, a més de 20 ponis i 18-19 rucs.
Els carros faran diferents voltes perquè al llarg del matí de divendres hi puguin pujar tots els nens i nenes de les escoles de Puig-reig. També faran el tradicional Joc de les Cintes, un element característic de La Corrida. Els genets han de 'pescar' les cintes que pengen d’una corda posant una mena de punxó llarg per les anelles que hi ha. També hi haurà esmorzar i la participació de la banda de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig i els gegants de l’escola. Pel que fa als banderers infantils, seran Àlex Martínez Bau, Roger Montoro Simón i Adam Alan.
A la tarda es farà l’entrega dels mocadors de la Corrida als nadons nascuts el 2025 a Puig-reig. Seran 22. La regidora de Festes, Imma Comas, explica que "totes les famílies s’han mostrat molt disposades a venir a recollir-lo i això vol dir que hi ha molta implicació en la festa de La Corrida».
Divendres al vespre, a partir de les 8, hi haurà sopar de La Corrida amb food trucks i concert del duet The Evergreens. Després, al pavelló d'esports, amb DJ Destor i DJ Mango.
Dissabte: La Corrida en família
Els actes de dissabte, 17 de gener, començaran a les 10 del matí amb la Marxa a Cavall, que des de l'any passat substitueix l’antic raid i que és un recorregut de 26 quilòmetres amb GPS. A partir de les 11, arrencarà La Corrida en Família amb diverses activitats al circuit de la Corrida (a la zona del camp de futbol): burro mecànic, tallers infantils, passejades en ponis i rucs, demostració de ferradors amb forja, tir i treball al bosc amb animals i una demostració de doma natural amb Alberto Migueles.
A les 4 de la tarda es farà el briefing dels carros que participaran en la cercavila de diumenge, amb explicació de mesures de seguretat i berenar. També hi haurà concert a la Sala amb l'Escola Municipal de Música (a les 5), entrega de premis d’Instagram i del concurs de dibuix (2/4 de 7), i a les 7, l’acte d’entrega de plaques de reconeixement a persones que col·laboren amb la festa. A les 7, rebuda de les bandereres a l'Ajuntament, on sortiran juntament amb tota la comitiva fins a l’església, on a 2/4 de 8 se celebrarà la missa solemne en honor a Sant Antoni.
Les tres bandereres d'enguany són Carme Rosell Noguera (dels cavalls), Francesca Dolla Capellas -Francisqueta- (de les mules), que farà 90 anys al març, i Aina Pareja Torres (dels rucs). És de les poques vegades que tres dones fan de bandereres, només ha passat en dues edicions anteriors (el 2012 i el 2015).
Diumenge: cercavila de carros i cavalls
Diumenge, dia 18, Puig-reig viurà els actes centrals de La Corrida i els que atrauen més visitants. El dia començarà amb el 26è ral·li fotogràfic, l’esmorzar a la plaça Nova i la festa del porc, elaboració d’embotits, tómbola i activitats populars.
A partir de les 11 es farà l’entrega d’estendards a les bandereres i a 2/4 de 12 començarà la cercavila des del camp de futbol, un plat fort de la celebració. Primer sortirà el carro dels tastets, pensat per recaptar fons per la festa: «Animem a comprar-ne per poder finançar una mica la festa», apunta Joan Soler. La cercavila de cavalleries i xarrets comptarà amb l'acompanyament de gegants i grallers de Puig-reig, pubillatge d’arreu, Templers, nans, la Banda de l’Escola de Música i la Cobla Berga Jove. El pes principal recaurà en els carros i cavalls, que mantenen una presència massiva i reforçada pel nou sistema de col·laboració amb particulars. Seran uns 40 carros i entre 100 i 110 animals. El periodista de TV3 Carles Prats serà el Convidat d’Honor de la cercavila. «Cada any, a través del Josep Genescà de Ràdio Puig-reig, busquen alguna persona coneguda o mediàtica perquè vingui a la festa i també ajudi d'alguna manera a fer-ne difusió». Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, es podrà veure el tradicional Joc de les Cintes.
A la 1 del migdia, hi haurà sardanes amb la Cobla Berga Jove. I a les 2, el dinar popular amb paella per a 450-500 persones (Els tiquets valen 10 euros i es poden comprar anticipats a l'OAC i a la biblioteca. El cap de setmana de la festa es podran comprar al camp de futbol o a la parada de la Corrida i diumenge mateix, si en sobren, al pavelló abans de l'àpat).
A partir de 2/4 de 4 de la tarda de diumenge es faran les curses del 30è Memorial Francesc Lladó, amb categories de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. També es farà de nou el Joc de les Cintes.
A les 7, al pavelló, tancarà el dia el Ball de Gala amb Duet Solistes. I durant tot el cap de setmana es pot participar al concurs d’Instagram amb l’etiqueta #lacorrdiapuigreig26. La imatge del cartell d’enguany que anuncia la festa és una fotografia antiga de Manel Iglesias i la maquetació del programa l'ha fet Maria Sayós.
