El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
A l'accident van morir dos nens de 4 i 5 anys i els pares van resultar ferits molt greus
La col·lisió es va produir en un punt negre de la C-16, denunciat per l'alcalde
L'accident de trànsit ocorregut a finals de desembre a Cercs que ha costat la vida a dos nens mallorquins es va produir quan l'altre vehicle, amb un únic ocupant, va envair el carril contrari i va impactar frontalment contra el turisme en el qual viatjava la família. Els Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la recerca del sinistre, han confirmat que als dos conductors se'ls van realitzar les proves d'alcohol i drogues als hospitals, encara que no s'han fet públics els resultats. Els tres adults que van sobreviure —els pares dels nens i el conductor de l'altre cotxe— romanen hospitalitzats en estat greu.
El sinistre va ocórrer al voltant de les nou de la nit del 29 de desembre a l'altura del quilòmetre 101 de la carretera C-16, en el terme municipal de Cercs. Un cotxe que circulava en sentit Cerdanya, amb una família mallorquina composta per una parella i els seus dos fills, de quatre i cinc anys, va col·lidir frontalment contra un turisme que venia en sentit sud amb un únic ocupant que va perdre el control i va envair el carril contrari.
El xoc va ser violentíssim i els cinc implicats, que van sofrir lesions molt greus, van ser traslladats a diferents hospitals de la zona. El menor dels nens, de quatre anys va morir al cap de pocs dies de l'accident, i el seu germà, de cinc anys, va morir a l'hospital la setmana passada.
Els tres adults —els pares dels nens i el conductor de l'altre cotxe— romanen hospitalitzats. Des dels Mossos d'Esquadra confirmen que els dos conductors han estat sotmesos a proves de detecció d'alcohol i drogues en els centres sanitaris, encara que no s'ha divulgat el resultat.
Segon publicava Regió7, l'accident es va produir al punt quilomètric 101 de la C-16, l'Eix del Llobregat, al seu pas per Cercs. Un punt reiteradament denunciat per l'Ajuntament com a perillós i per al qual exigeixen mesures urgents.
