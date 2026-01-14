Els Pastorets de Berga reben prop de 2.500 persones en sis funcions
En la temporada del seu 125è aniversari, l’obra de l’Agrupació Teatral La Farsa registra la setena millor temporada dels últims 52 anys
Regió7
La temporada 2025/2026 dels Pastorets de Berga ha tancat una nova edició amb 2.443 espectadors repartits en 6 funcions, una xifra que situa enguany l’espectacle com la setena millor temporada des que hi ha registres formals, iniciats l’any 1973-74. Les dades confirmen la bona salut de la producció i la seva capacitat sostinguda d’atracció.
La representació del dia Sant Esteve va destacar especialment amb 583 assistents i es va convertir en la tercera millor entrada històrica en aquesta data. Tot i això, el rècord absolut d'assistència continua sent el de la temporada 1984-85, coincidint amb el trasllat del Teatre Patronat al Teatre Municipal (Casino). El dia de Cap d'Any de 1985, un total de 801 espectadors van veure els Pastorets de Berga i, en aquella mateixa temporada, el dia 26 de desembre van ser 750 espectadors.
Més enllà de les xifres puntuals, la temporada confirma la consolidació per sobre dels 2.000 espectadors, un llindar que ja es va assolir abans de la pandèmia i que s’ha mantingut un cop recuperada la normalitat. Aquesta estabilitat reafirma els Pastorets de Berga com un element cultural i popular de primer ordre a la ciutat.
El muntatge d’aquest any, marcat per la celebració dels 125 anys d’història, ha comptat amb la direcció d’Anna E. Puig, Sònia Ferrer, Maria Coromines i Laia Coma, i ha implicat prop de 170 participants en l’engranatge organitzatiu i escènic. El públic ha pogut apreciar novetats com la remodelació del vestuari dels pastors o el nou decorat del Temple, que representa l'interior de l’església de Sant Quirze de Pedret. Amb aquest canvi, els Pastorets de Berga tenen -com a tret diferencial- tots els decorats inspirats en espais emblemàtics de la comarca.
Les directores ja han anunciat que continuaran polint i adaptant l’obra de cara a la pròxima temporada. Paral·lelament, La Farsa ha començat a treballar en un nou projecte teatral, dirigit per Angelina Vilella, amb previsió d'estrena abans de l’estiu.
