Gironella limita l'obertura de clubs de cànnabis: no es podran instal·lar al 80% del municipi
L'Ajuntament ha fet l'aprovació inicial d'una ordenança que fixa criteris urbanístics estrictes, limita l’aforament i reforça la inspecció municipal per garantir convivència i salut pública
L’Ajuntament de Gironella ha fet l'aprovació inicial d'una ordenança municipal reguladora dels clubs de cànnabis, que fixa criteris estrictes d’ubicació i funcionament. Es tracta d’un text normatiu que s’ha elaborat sense que hi hagi cap petició d’implantació al municipi, segons ha remarcat l'alcalde, David Font (Més x Gironella) però que pretén anticipar-se a possibles sol·licituds futures i evitar conflictes veïnals com els que s'han viscut els últims mesos a Berga, en contra de la instal·lació de clubs cannàbics.
L’objectiu de la nova ordenança per regular l’activitat dels clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis és "ordenar una potencial realitat que es pot donar de cara al futur", garantint sempre "la convivència veïnal i la salut pública", remarca David Font.
Criteris d'ubicació estrictes
Els criteris d’ubicació fixats per l’ordenança són especialment estrictes. Només es permetrà la implantació d’aquests clubs en zones on el planejament urbanístic classifiqui l’ús com a associatiu. A més, s’estableixen distàncies mínimes segons el tipus d’equipament de l’entorn: el club cannàbic ha d'estar a un mínim de 100 metres d’equipaments culturals, esportius o polivalents; a un mínim de 300 metres de centres educatius o assistencial i sanitaris; i hi ha d'haver un mínim de 500 metres entre diferents clubs de fumadors de cànnabis. (Vegeu mapes al final de l'article).
Això, segons el mapa tècnic presentat, deixa més del 80% del terme municipal fora de les possibles ubicacions de clubs cannàbics. El centre de Gironella queda exclòs i només petites zones del nucli històric, del Cap del Pla o algun punt de Viladomiu Vell —àrea industrial— serien compatibles. L’alcalde subratlla que aquesta distribució minimitza l’impacte sobre el veïnat i evita la concentració d’activitats sensibles en zones cèntriques o residencials.
Condicions i requisits tècnics
L’ordenança també fixa condicions tècniques exhaustives. L’activitat no podrà superar els 100 m² de superfície útil, i l’aforament quedarà determinat per la normativa de seguretat vigent. Els clubs de fumadors de cànnabis que es vulguin instal·lar a Gironella hauran de disposar d’un accés independent de qualsevol bloc d’habitatges per garantir discreció, control i evitar interferències amb altres usos.
Pel que fa als requisits tècnics, la normativa estableix sistemes de ventilació i extracció fins a coberta; limitadors acústics i control de soroll; mesures d’higiene, salubritat i protecció contra incendis; accessibilitat universal i control d’olors; i declaració responsable exhaustiva i certificació tècnica. A més, l’Ajuntament de Gironella podrà exercir control, inspecció i sanció en cas d’incompliment de la normativa, aplicant mesures de manera gradual fins a arribar, si cal, a la clausura provisional de l’activitat.
David Font explica que la regulació local complementa el marc legal establert per la Generalitat, que defineix què són els clubs cannàbics, quin règim jurídic se’ls aplica i en quins termes poden funcionar. A partir d’aquí, "és competència municipal decidir on es poden ubicar", ressalta l'alcalde. L'ordenança de Gironella s'ha redactat tenint en compte criteris d'altres municipis catalans que ja disposen d’ordenances similars, com Terrassa o Mataró.
L’ordenança ha rebut l’aprovació inicial de l'equip de govern de Més x Gironella (a l'Ajuntament no hi ha oposició) i ara s’obre un període d’exposició pública de 30 dies, durant el qual entitats i ciutadania poden presentar al·legacions. És un pas necessari abans de l'aprovació definitiva.
Mapes d'ubicació
Aquest mapes permeten veure els punts on no es permetria la instal·lació d'un club cannàbic a Gironella, segons la normativa redactada per l'Ajuntament. Les circumferències grogues marquen el caràcter cultural i polivalent; les verdes són espais esportius; i les de color gris són els espais educatius i assistencials i sanitaris.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps