Reoberta totalment la C-16 en sentit Berga després del tall de trànsit de la pagesia
Les tasques de reparació continuen en sentit Barcelona i es manté el carril esquerre tallat
A poc a poc, l'Eix del Llobregat al seu pas per Olvan va recuperant la normalitat que tenia abans de la protesta dels pagesos. Aquesta tarda ha quedat totalment oberta la circulació en sentit Berga i s'espera que les pròximes hores es pugui restablir el carril que encara queda afectat, l'esquerre del sentit Manresa.
Els operaris de l'empresa Cedinsa, concessionària d'aquest tram de l'eix de Llobregat, treballen des de dilluns a la tarda per a restablir la normalitat al punt de la carretera entre Gironella nord i Berga en el qual els pagesos van mantenir un tall de trànsit des de dijous passat fins aquest dilluns a la tarda. En total, cinc dies i quatre nits de tractors aturats i de concentració continuada d’agricultors i ramaders que van instal·lar punts de foc per escalfar-se i van dur a terme diverses accions reivindicatives contra l'acord de la UE i el Mercosur.
Les mobilitzacions van deixar afectacions visibles a l’asfalt i al mobiliari de l'autovia: zones cremades per focs improvisats, restes de la crema de pneumàtics, plàstics i palla, així com pintades en senyals de trànsit i desperfectes en les barreres centrals i tanques laterals, que ara s'estan reparant.
