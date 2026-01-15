Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga té ara un regidor no adscrit pel trencament a BeGI

Lluís Minoves s'ha estrenat aquest dijous al ple de l'Ajuntament com a regidor no adscrit, a l'oposició

Lluís Minoves (a l'esquerra) al ple d'aquest dijous a Berga / Anna Costa

Anna Costa

Berga

El regidor Lluís Minoves s'ha estrenat aquest dijous com a regidor no adscrit al ple de l’Ajuntament de Berga, després del trencament amb el grup BeGI i amb la seva portaveu, Judit Vinyes. Ella es manté com a única representant de BeGI al consistori, tot i que ja va expressar públicament la voluntat de fer el salt progressiu cap a Aliança Catalana.

Minoves continua sent regidor a l’oposició però com a no adscrit, fet que ha obligar a sotmetre-ho a votació al ple. S'ha aprovat per unanimitat la seva incorporació a la Junta de Portaveus, als òrgans col·legiats complementaris i al Consell d'Asdministració de l'empresa pública BRG Serveis.

