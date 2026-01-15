Berga crea la nova Regidoria de la Llengua per millorar l’ús social del català
La nova àrea vol anar més enllà de l'educació i actuar en àmbits com la salut i el comerç
L’Ajuntament de Berga ha creat la nova regidoria de la Llengua, una estructura pròpia destinada a concentrar i coordinar totes les polítiques municipals relacionades amb l’ús i la promoció del català.
La regidora Rosa Rodríguez (CUP), que fins ara ja gestionava les polítiques lingüístiques des de l’àrea d’Educació, assumeix també la responsabilitat de la nova regidoria. Rodríguez explica que respon a una necessitat detectada des de fa temps: "Fèiem accions que s’escapaven de l’àmbit educatiu i sentíem la necessitat de fer un calaix propi, una regidoria de Llengua per abastar tot el que fa referència a la llengua més enllà de l’educació".
La regidora assenyala que la creació de la regidoria arriba en un moment de "preocupació per la davallada de l’ús social del català i per la no garantia dels drets lingüístics, especialment en àmbits de vulnerabilitat de les persones com el de la salut". Per això, considera imprescindible que la ciutadania disposi d’un interlocutor clar i directe en matèria lingüística que vetlli per la defensa i garantia d’aquests drets.
Tot i que l’àrea és nova, Rosa Rodríguez subratlla que les accions no comencen de zero. A Berga es fan cursos de català per a infants i joves nouvinguts, tant a l’estiu com durant el curs, "arran de la demanda dels centres educatius i la insuficiència de recursos de les aules d’acollida", apnta. D'altra banda, s’han iniciat línies de treball amb l’àmbit sanitari per garantir que els professionals puguin atendre en català.
L’Ajuntament de Berga també ha detectat mancances en l’ús de la llengua en fires i comerç. En col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, s’ha fet seguiment lingüístic a establiments pel que fa a l’atenció i la retolació. A més, el consistori s’ha posat en contacte amb Plataforma per la Llengua per explorar la creació d’un programa de voluntariat en fires i mercats. Amb aquestes línies de treball, el consistori vol anar més enllà del vessant educatiu. La regidora Rosa Rodríguez confia que la nova regidoria de la Llengua permetrà desplegar més iniciatives orientades a millorar l’ús social del català i garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania.
A partir d’ara, Rosa Rodríguez suma la regidoria de la Llengua a les responsabilitats que ja tenia com a regidora d’Educació, Drets Culturals, Participació Popular i Feminisme i LGTBI a l'Ajuntament de Berga.
