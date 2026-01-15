Berga destinarà gairebé 100.000 euros per canviar el terra del pavelló vell
El projecte, finançat parcialment per la Diputació, preveu un paviment sintètic definitiu que garanteixi la pràctica esportiva segura, tal com reclamaven els clubs esportius
L’Ajuntament de Berga canviarà el terra del pavelló vell en els pròxims mesos. Aquest dijous, el govern porta al ple l’aprovació inicial del projecte, un dels punts que l’executiu va pactar amb Junts per Berga per aconseguir el sí al pressupost del 2025. Tot i que el projecte formava part del pressupost del 2025 s'ha endarrerit l’inici fins a principis del 2026, tal com ha reconegut l'alcalde, Ivan Sànchez (CUP): "La licitació del projecte arribarà més tard del que ens hauria agradat". Ha argumentat que "les mans dels tècnics són les que són i hi havia altres projectes prioritaris".
El projecte consisteix a substituir l’actual paviment per un terra sintètic definitiu. Té un cost total de 98.536 euros, dels quals 59.541 euros seran finançats a través del Programa sectorial de la Diputació de Barcelona per a obres i actuacions de reforma i adequació d’equipaments esportius municipals.
El terra original del pavelló vell es va substituir temporalment per un paviment sintètic per treure i posar segons les necessitats esportives i culturals de l’equipament, però aquesta manipulació ha fet que les plaques no encaixin de manera estable i que sigui necessària una renovació. És una demanda dels clubs per garantir la pràctica segura dels esports que s'hi disputen (bàsquet, handbol, vòlei, futbol sala, patinatge, etc.). També s'hi fan actes culturals i festius, que habitualment requereixen cobrir la superfície amb làmines protectores de cautxú.
El maig passat, l’Ajuntament de Berga va fer una consulta preliminar de mercat per estudiar les diferents alternatives disponibles per renovar el terra del pavelló vell i valorar si serà necessari continuar utilitzant el sistema de protecció durant els esdeveniments culturals. Aquesta anàlisi va permetre ajustar el projecte abans que passi a l’aprovació inicial, al ple d'aquest dijous. Després, hi haurà un període d'exposició pública i posteriorment es farà la licitació de les obres.
