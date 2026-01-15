Mor el conegut metge de Berga Jesús Boixader
L'última activitat professional ha estat a la Mútua Intercomarcal de la capital del Berguedà
Va ser regidor de l'Ajuntament de Berga per ERC durant un mandat i molt vinculat al Club Esportiu Berga
Ha mort Jesús Boixader Badia, metge de medicina general de Berga, de 68 anys, i regidor en el període 2007-2011. La llarga trajectòria en l’àmbit de la medicina privada a la Mútua Intercomarcal i el seu pas ja fa anys pel Servei Ordinari d’Urgències de l’ICS, a finals dels anys 80, l’havien fet una persona molt coneguda i considerada a Berga. Berguedans que l’havien tractat com a metge en destaquen que els pacients el tenien “en bona consideració” i, també, la seva “bonhomia”. Aquest dijous, el ple de l'Ajuntament de Berga ha començat donant el condol a la família de Boixader i recordant la vinculació que havia tingut amb el consistori i amb la formació republicana.
A més de l’àmbit estrictament professional, Boixader també era conegut a Berga en el seu vessant social i polític. Durant uns anys va estar molt vinculat a ERC i va estar lligat a la secció local en tasques de direcció. Formalment, encara hi era ara, però la malaltia que patia li havia minvat la capacitat de seguir la vida política. També destaca el seu compromís amb el futbol, a la junta del CE Berga. Va ser uns anys, a principis del 2000, president de l’entitat.
Durant 4 anys va ser l’únic regidor republicà a l’Ajuntament. Havia participat en les eleccions del 2007 com a número 2 d’ERC, en una llista que encapçalava Josep Xoy. Aquest va dimitir poc després del procés electoral, el que va fer que Boixader accedís a l’Ajuntament de Berga en el seu lloc.
Pertanyia a una família molt coneguda a Berga. El seu pare havia portat el bar Canigó, al Passeig de la Pau, que actualment regenta, encara, el seu germà petit. Ell era el tercer de quatre germans i ha mort després d’un procés relativament llarg de malaltia.
Aquest divendres, a la funerària Ferran, hi haurà unes hores de vetlla, de 10 del matí fins a la 1 del migdia. I a la tarda es farà el funeral a l’església de Santa Eulàlia de Berga, a 2/4 de 5.
Josep Xoy, amic i company de Jesús Boixader des de l’etapa d’estudiant, ha destacat que com a doctor “sabia escoltar el malalt”, i “tot i que no era de moltes paraules a la consulta”, els pacients destacaven “el saber fer com a metge i la preocupació que li generava la persona que tenia a l’altra banda de la taula”. Era “humà i empàtic”, ha assenyalat Xoy.
