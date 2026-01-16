La cercavila de La Corrida reunirà una quarantena de carruatges i més d’un centenar d’animals
El Joc de les Cintes, característic de la població, tornarà a posar a prova la punteria dels genets
Puig-reig viurà diumenge al matí l’acte central i més popular de La Corrida: la cercavila de cavalleries i xarrets. Enguany, preveu mantenir o, fins i tot, superar el nombre de carros i cavalls que hi van participar l’any passat i es preveu la presència d’uns 40 carruatges i entre 100 i 110 animals, entre cavalls, rucs i ponis.
La Corrida, una festa centenària i estretament relacionada a la celebració de Sant Antoni Abat, viurà diumenge el seu acte estrella: la cercavila. L’acte arrencarà a 2/4 de 12 del migdia, presidida per les bandereres, i amb l’acompanyament dels Gegants i Grallers de Puig-reig, el Pubillatge del municipi i d’arreu de Catalunya, els Templers, els Nans, la Banda de l’Escola de Música i la Cobla Berga Jove. Els carruatges i animals desfilaran pels carrers del nucli de la població que, com és habitual, preveuen congregar centenars de persones per gaudir d’una festa que recorda el caràcter rural del poble i les tasques relacionades amb el camp i els animals de càrrega.
Enguany, l’organització ha canviat el sistema de participació i ha deixat de llogar cavalls a un centre privat i ha optat per captar-ne de particulars del Bages i el Berguedà, per abaratir els costos de la festa. En total, hi haurà més d’un centenar d’animals i es podran veure desfilar una quarantena de carros i carruatges. El president de l’Associació de la Corrida, Joan Soler, destaca la gran implicació del veïnat del municipi a l’hora de participar en la cercavila i assegura que «els carros s’omplen molt de pressa i hi ha molta gent que es queda sense poder pujar-hi». Aquest any se n’estrenarà un de nou que ha comprat l’entitat. El periodista de TV3 Carles Prats serà el Convidat d’Honor de la cercavila.
En les darreres edicions, la llei de benestar animal ha obligat a La Corrida de Puig-reig a adaptar-se a la normativa i introduir alguns canvis. Fa un parell d’anys, ja es va modificar el recorregut de la cercavila per evitar que els animals haguessin de fer pujades i també es va ampliar l’espai que necessita cada cavall i incrementar el nombre de veterinaris. D’aquesta manera, s’ha hagut de trobar l’equilibri entre el respecte pel benestar animal i el desenvolupament de la festa tradicional. En aquest sentit, Soler assegura que «ara ja ho tenim tot adaptat».
La cercavila també permetrà gaudir de nou d’un element únic que diferencia la de Puig-reig de la resta de festes dedicades a Sant Antoni Abat: el Joc de les Cintes. Els genets, ubicats al final de la cercavila, han d’intentar encertar l’anella al capdavall d’unes cintes que pengen d’una corda mentre munten el seu cavall. D’origen antic i incert, es creu que és una reminiscència dels jocs que practicaven els cavallers a l’edat mitjana.
