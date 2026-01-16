OPINIÓ
La contracrònica del ple de Berga: Les arrels i els relats
Del trencament a BeGI a la disputa per les (no) estacions de busos, els moviments polítics interns i la pressió veïnal que van marcar el primer plenari del 2026
La sala de plens de l'Ajuntament de Berga va acollir un divorci legal i polític. Després de la separació (tensa com quasi totes) dels dos regidors de Berga Grup Independent (BeGI), era el moment de "fer papers". Totes les mirades requeien sobre ells al principi. Al final, el protagonisme va ser pels esverats veïns de l’indret on el govern vol establir la "(pre)estació" de busos tot esperant la "(no)estació" definitiva. Un nyap comunicatiu. O dos.
Abans de l’anunci de Judit Vinyes de passar a Aliança Catalana, observadors a l’esquerra defensaven que el partit ja tenia plaça al ple des de temps enrere. Sabut el que sabem ara, tenien raó. D’aquí a quatre mesos i mig deixarà vacant el seu artefacte electoral. Serà la cap de llista oficial dels de Sílvia Orriols a Berga quan presentin els llocs a on faran candidatures.
Arrelats a Berga
Lluís Minoves, el seu acompanyant fins ara, és formalment regidor no adscrit com a nova veu en els torns de portaveus. Ja voten diferent. Se’l va veure alliberat, amb arguments propis fins ara desconeguts. La seva intervenció al voltant de les dues (no) estacions va rebre l’únic aplaudiment del públic de la nit. Amb tot el protagonisme durant força estona, es va espatllar el seu micròfon i va haver de manllevar-lo a la seva exparella política. De moment encara es parlen i fan confidències. Dissolt el BeGI, ell i bona part dels antics membres crearan un nou partit. Remarquen el "patriotisme" del nom escollit amb complicada fonètica per a goles xineses: Arrelats. Serà la seva marca per a les pròximes municipals. Segons el seu líder a la capital "també ho farem en cinc pobles més". Arrelats a Berga i Arrelats a...
La carpeta de les estacions de busos se li hi està fent "bola" a l’alcalde i els seus. Cada dia és més gran i indigesta. Podria decidir el pròxim batlle de la ciutat. Els torns finals de preguntes del públic als regidors s’han convertit en assemblees populars a on els assistents interactuen, interrompen al batlle Ivan Sànchez (CUP) mentre practica l’ivanisme en etzibar: "Si jo fos al vostre lloc també protestaria". Els assistents, animats pel comentari i inspirats en els pagesos van dir-li: "Si cal, tallarem carreteres!". La simfonia desafinada d’opinions varia segons qui parla i es generen silencis interessants. Basculen entre qui vol generar relats que sonin bé a orelles dels ciutadans afectats (per cuidar-los quan arribin les urnes) i el catàleg habitual de "l’excusòmetre" governatiu. Per moments fins i tot els cronistes veterans o la secretària ens perdem amb la troca d’arguments tecnocràtics.
MVP (millor regidor/a) i LVP
El reconeixement MVP d'aquest mes és per la segona tinenta d’alcalde Rosa Rodríguez (CUP). Afegeix la defensa de la llengua al seu gruixut cartipàs d’Educació, Drets Culturals, Participació popular, Feminisme i LGTBI.
Per al LVP tenia diversos candidats en dura competència i no he sabut triar. Aprofitaré per acusar-me per haver fet un "Tete Montoliu". El gran pianista escoltava el Barça amb un auricular mentre tocava en algun club de jazz. Dijous al vespre jugava (i guanyava) a Santander. L’alcalde em va descobrir. No passarà més.
