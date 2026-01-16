La Corrida de Puig-reig creix des de la base amb les activitats infantils i familiars
Més de 400 nens i nenes, de 2 a 12 anys, de les escoles del poble són els protagonistes d’una jornada a la seva mida
Amb l’objectiu d’enfortir el vincle amb la festa, assegurar la preservació del llegat i garantir el futur de La Corrida, la comissió organitzadora continua potenciant les activitats infantils i familiars. Durant tota la setmana, ja s’ha anat duent a terme una programació adreçada als més menuts del municipi, que culmina entre avui, amb La Corrida Infantil, i demà, amb La Corrida en família.
El president de l’Associació de la Corrida, Joan Soler, explica que la voluntat de les activitats infantils i familiars és que els més menuts gaudeixin de la festa i se la facin seva alhora que es garanteix el relleu generacional. Assegura que són «la llavor» perquè «si els impliques de petits després ja ho porten a dins i és més fàcil de tenir gent que agafi el relleu».
Més de 400 infants, des de 2 a 12 anys, de les escoles del municipi participaran avui a La Corrida Infantil, que és una rèplica de la festa a petita escala. L’activitat començarà a les 9 del matí amb un esmorzar i el lliurament dels estendards als banderers de les escoles, que enguany són Àlex Martínez Bau, Roger Montoro Simón i Adam Alan. Tot seguit, els infants de Puig-reig protagonitzaran la cercavila al voltant del centre del poble, acompanyats per l’Escola de Música de Puig-reig.
Enguany hi haurà 6 carruatges per als infants i 1 carro amb el sant, tibats per 8 animals, a més de 20 ponis i prop d’una vintena de rucs. Els carros faran diferents voltes perquè al llarg del matí hi puguin pujar tots els nens i nenes de les escoles de Puig-reig. També faran el tradicional Joc de les Cintes, element característic de La Corrida.
Dissabte, matinal familiar
Després de la bona acollida de les dues primeres edicions, la festa consolida aquest any la matinal familiar de dissabte a la zona del camp de futbol, que inclou activitats i tallers per al públic familiar al voltant del món del cavall i, enguany, com a plat fort hi haurà un espectacle de doma natural amb Alberto Migueles.
De les 11 del matí fins a les dues del migdia, La Corrida en família oferirà passejades amb burros i ponis per a infants, un burro mecànic i demostracions de ferradors amb forja i de tir i treball al bosc amb animals. Com ja s’ha fet en les altres edicions, per facilitar l’accés a les activitats familiars, es posarà a disposició dels veïns un carro llançadora que farà el trajecte d’anada i tornada del poble fins al circuit.
Aquestes activitats se sumen a les que ja s’han anat duent a terme durant tota la setmana amb els tallers infantils a la biblioteca Guillem de Berguedà i el conte de La Corrida, que va tenir lloc ahir, a càrrec de les autores, amb la col·laboració de l’alumnat de teatre de l’INS de Puig-reig i dels alumnes de 6è de l’Escola Sant Martí i de l’Escola Alfred Mata. Tot plegat, amb l’acompanyament musical de Joan Sabata i la participació dels Nans de Puig-reig.
Des de l’organització, es mostren molt satisfets de la resposta en les activitats infantils i familiars. «Estem molt contents perquè funcionen molt i tothom s’implica», diu Soler. Amb tot plegat, La Corrida de Puig-reig reforça el seu futur amb els més petits com a protagonistes i potencia el planter de la festa.
