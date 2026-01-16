La Corrida de Puig-reig manté el caràcter tradicional adaptat als nous temps
La festa, que té lloc aquest cap de setmana, preserva la seva essència adequada a les demandes de la societat actual
Puig-reig es torna a convertir des d’avui i durant tot el cap de setmana en l’epicentre de la tradició eqüestre en una nova edició La Corrida, que es reafirma com una de les festes de referència dins del cicle de Sant Antoni i els Tres Tombs, mantenint el seu caràcter tradicional, però adaptant-se constantment a les demandes de la societat actual. L’Ajuntament i la Comissió han organitzat un programa que combina el respecte per l’ofici i el món animal amb activitats per a totes les edats. La Corrida Infantil, que té lloc aquest matí, la matinal familiar de demà i la cercavila i les curses de diumenge centren els eixos de la festa.
La Corrida de Puig-reig ha sabut evolucionar fins a convertir-se en un esdeveniment que omple un cap de setmana sencer amb propostes diverses, i amb activitats paral·leles que ja es van iniciar dilluns. L’edició d’enguany posa l’accent en el seu caràcter obert i inclusiu, buscant la participació tant de la gent del poble com dels visitants que busquen conèixer de prop el món eqüestre des d’un vessant festiu i divulgatiu.
L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, recorda que La Corrida va més enllà d’una festa que genera «un sentiment de pertinença» entre els veïns i veïnes del municipi que «recull la tradició i la identitat local». Assegura també que és «una mostra dels oficis i costums del món rural, que ens permet connectar amb les arrels del que era el nostre municipi un segle enrere». Serra remarca també el component social i comunitari: «Ens permet també que la cohesió social i la participació veïnal siguin molt vives i ens ajuda a enfortir els vincles amb la comunitat».
La festa s'organitza en tres pilars
El programa d’activitats manté l’estructura dels anys anteriors i s’organitza en tres grans pilars. D’una banda, La Corrida Infantil, que té lloc avui, és una jornada dedicada als més petits, amb la seva pròpia cercavila, el lliurament d’estendards als banderers escolars i el tradicional Joc de les Cintes adaptat. L’altre element destacat és l’anomenada Corrida en família, que es va introduir fa dos anys i que proposa una jornada pedagògica i d’oci al circuit, amb exhibicions de doma natural, ferradors i treballs tradicionals al bosc, pensada perquè les famílies puguin interactuar amb el món animal d’una manera propera. També hi ha tallers infantils, passejades amb ponis i altres activitats.
Finalment, el plat fort de la festa són la cercavila de cavalleries i xarrets i les curses de rucs i cavalls de diumenge. Enguany, a la cercavila, es mantindrà la xifra d’animals dels anys anteriors, amb una quarantena de carruatges i un centenar de caps de bestiar. Enguany, per tercera vegada, la festa comptarà amb tres bandereres dones que seran Carme Rosell, Francesca Dolla i Aina Pareja. Com és habitual, un dels principals atractius serà el Joc de les Cintes, nascut a Puig-reig i que genera una gran expectació entre els veïns i visitants, i també les curses de diumenge a la tarda, que enguany compten amb una pista renovada.
L’organització ha destacat especialment la importància de garantir el relleu generacional a la festa amb la celebració de La Corrida Infantil, a la qual participaran més de 400 infants de les escoles del municipi, i la proposta de dissabte al matí, a la zona del camp de futbol, que inclou activitats per al públic familiar.
Com cada any, també se celebraran activitats complementàries com el sopar de La Corrida i el ball d’avui a la nit, així com els concursos de fotografia o el lliurament del mocador de la festa als infants que han nascut durant el darrer any. Un dels actes més emotius serà el lliurament de les plaques de reconeixement a diverses persones que han tingut una implicació especial amb la festa.
