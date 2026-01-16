La Creu Roja de Berga s’ha activat aquests dies per a protegir del fred les persones sense llar
A diferència d'altres punts de Catalunya, no van arribar a actuar. Tot i això, seguiran activant-se les properes onades de fred
Durant l’onada de fred que va afectar la comarca del Berguedà la segona setmana de gener d'aquest any, l'assemblea local de la Creu Roja de Berga va activar la Unitat d’Emergència Social (UES) amb l’objectiu de minimitzar possibles riscos per a la població, especialment per a les persones més vulnerables.
En aquest context, es va establir contacte amb l’alcalde de Berga, i es van posar a la disposició de l'Ajuntament per tal d’intervenir en cas que es produís qualsevol incidència relacionada amb les baixes temperatures o si es detectava alguna persona afectada. També se'ls va comunicar la disponibilitat dels mitjans necessaris per poder actuar, si fos requerit. Paral·lelament, es va garantir la disponibilitat de 4 persones voluntàries, que van romandre actives i localitzables durant aquests dies per tal de poder dur a terme qualsevol intervenció que fos necessària.
A més, concretament el dia 5 de gener, es van realitzar trucades telefòniques a totes les persones vulnerables amb les quals es mantenia contacte habitual. L’objectiu d’aquestes comunicacions va ser informar, sensibilitzar i recordar les mesures preventives a adoptar per reduir els riscos associats a l’onada de fred, així com detectar possibles necessitats addicionals.
Tot i això, finalment no va ser necessària la seva intervenció al llarg d'aquest període, a diferència d'altres poblacions de Catalunya on també es van desplegar. En total, la Creu Roja va atendre 1.100 persones sense llar entre el 3 i el 12 de gener, durant la primera onada de fred de l'any. Dels atesos, la immensa majoria, 1.047, són homes, i 63 són dones. De les prop de mil persones ateses per l'organització, 720 van rebre allotjament d’emergència en diversos espais municipals habilitats a tot Catalunya. A més, es van distribuir 698 manutencions. Un equip de més de 400 persones, entre voluntariat i personal tècnic, ha participat en els diversos dispositius activats en 28 municipis arreu del territori en coordinació amb els ajuntaments.
Els municipis on s'ha desplegat el dispositiu de la Creu Roja a la demarcació de Barcelona són: Badalona, Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sabadell, Sant Joan Despí, Sitges, Terrassa, Vic i Viladecans. A les comarques de Girona: l'Escala, Figueres, Girona, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. A la demarcació de Tarragona: Calafell, Coma-Ruga, Llorenç del Penedès, Mont-roig del Camp, Salou, el Vendrell i Tarragona.
Durant l'any 2025, des de la Creu Roja al Berguedà, es van atendre 10 usuaris de pobresa energètica realitzant 20 intervencions (auditories energètiques, pagament subministraments, electrodomèstics...) i 2 tallers estalvi energètic, es van entregar kits roba o mantes a 12 persones, es va facilitar el servei de dutxes a 12 persones i a altres 27 se'ls va facilitar vestuari d'hivern.
