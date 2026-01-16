Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les tradicionals curses de La Corrida de Puig-reig tornen diumenge amb la pista renovada

El popular acte tindrà lloc al circuit de darrere el camp de futbol renovat per a l'ocasió

Les curses són un dels actes estrella de La Corrida / Arxiu/Ajuntament de Puig-reig

Queralt Casals

Puig-reig

Un dels actes més característics i participats de La Corrida de Puig-reig, a banda de la cercavila de cavalleries i xarrets, són les curses de cavalls, rucs i ponis, que són precisament l’element que dona nom a la festa.

Genets, aficionats i veïns del poble es reuneixen al camp de darrere del camp de futbol per gaudir d’una tarda de diversió al voltant del món del cavall. Enguany, com a novetat, s’ha renovat la pista del circuit.

La competició tindrà lloc diumenge a 2/4 de 4 de la tarda / Arxiu/Ajuntament de Puig-reig

Les curses del Trofeu 30è Memorial Francesc Lladó, amb categories de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès tindran lloc diumenge a partir de 2/4 de 4.

També es farà de nou el Joc de les Cintes, un element únic que distingeix la Corrida de totes les altres festes de Sant Antoni, que també es pot veure durant la cercavila del migdia.

