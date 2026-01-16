Les tradicionals curses de La Corrida de Puig-reig tornen diumenge amb la pista renovada
El popular acte tindrà lloc al circuit de darrere el camp de futbol renovat per a l'ocasió
Un dels actes més característics i participats de La Corrida de Puig-reig, a banda de la cercavila de cavalleries i xarrets, són les curses de cavalls, rucs i ponis, que són precisament l’element que dona nom a la festa.
Genets, aficionats i veïns del poble es reuneixen al camp de darrere del camp de futbol per gaudir d’una tarda de diversió al voltant del món del cavall. Enguany, com a novetat, s’ha renovat la pista del circuit.
Les curses del Trofeu 30è Memorial Francesc Lladó, amb categories de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès tindran lloc diumenge a partir de 2/4 de 4.
També es farà de nou el Joc de les Cintes, un element únic que distingeix la Corrida de totes les altres festes de Sant Antoni, que també es pot veure durant la cercavila del migdia.
