Onze restaurants del Berguedà participen en una nova edició de la Cuina de la Caça i la Tòfona

Establiments adherits a Hostaleria i Turisme del Berguedà oferiran menús i plats especials amb aquests productes fins al 15 de març

Regió7

Berga

Filet de cabirol embolcallat amb cansalada ibèrica i codonyat, blanqueta de conill de bosc amb calçots i tòfona, caneló de senglar a l'all cremat amb beixamel de tòfona, perdiu a la cassola amb farcellets de col o ous estrellats amb tòfona són només alguns dels molts plats de la nova temporada de la Cuina de la Caça i la Tòfona al Berguedà que s’allargarà fins al 15 de març. Enguany, 11 restaurants que formen part d’Hostaleria i Turisme del Berguedà (HiT) ofereixen plats i menús creats especialment per a l'ocasió, on la caça i la tòfona són els ingredients principals.

La Cuina de la Caça i la Tòfona és una campanya gastronòmica que posa en valor els productes de temporada i de proximitat a través de plats i menús especials elaborats pels restaurants de la comarca. Durant dos mesos, la caça i la tòfona esdevenen les protagonistes d’una cuina arrelada al territori i al seu paisatge. Aquesta iniciativa és una de les cites fixades al calendari de la comarca, juntament amb la Cuina del Bolet. Els restaurants que hi participen aquest any són: La Barana i La Cabana (Berga), el Recó de l’avi (Guardiola de Berguedà), Els Casals (Sagàs), Cal Marçal (Puig-reig), Els Roures i Font Freda (Castellar del Riu), La Candela (Gironella), La Muntanya (Castellar de n’Hug), Cal Majoral (l'Espunyola) i Sant Cristòfol (Santa Maria de Merlès).

Els clients trobaran o bé menús tancats o bé plats suggerits fora de la carta habitual. Tota la informació sobre els preus i els dies que se serveixen es pot consultar clicant aquí i a les xarxes socials de l’associació i dels mateixos restaurants.

Dins de la campanya d’aquest 2026, també es tornen a organitzar els sopars maridats durant els mesos de febrer i març. Es tracta d'àpats a preus especials que es faran en mitja dotzena dels restaurants socis de HiT i que aniran acompanyats de vins de la DO Pla de Bages. Les dates i els llocs concrets es donaran a conèixer aviat.

La presidenta d’Hostaleria i Turisme, Sílvia Culell, s’ha mostrat satisfeta per la bona acollida que té la campanya entre els establiments i també l’interès que hi mostren els comensals. Ha recordat també la importància d’iniciatives com aquesta: "Els restaurants tenim la responsabilitat de contribuir que el client tingui cada vegada més consciència de com mengem i què mengem, i com això influeix en el nostre paisatge i la nostra gent. La cuina de la caça i la tòfona n’és un bon exemple. S’ha demostrat que la caça és un producte sostenible i des d’HiT treballarem per garantir que aquest producte maridi i complementi amb la resta de productes de proximitat que tenim a la comarca".

El president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, ha destacat el valor estratègic de la iniciativa per al territori: "La Cuina de la Caça i la Tòfona és un exemple clar de com la gastronomia pot esdevenir una eina de desenvolupament local. Posa en valor productes del territori, dona suport al sector de la restauració i reforça el vincle entre economia, paisatge i identitat comarcal".

La campanya està impulsada per Hostaleria i Turisme del Berguedà i compta amb el suport de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el patrocini de la DO Pla de Bages.

