El PSC de Berga acusa l'equip de govern de "mentir" sobre el compliment del compromís del parc infantil inclusiu
Els socialistes diuen que la CUP i ERC ha incomplert l’acord de pressupost i ho ha justificat amb una única partida de 31.000 euros, "quan la inversió hauria d'haver estat més elevada"
El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Berga acusa el govern local (CUP i ERC) de "mentir conscientment" en la manera com ha executat les obres del nou parc infantil inclusiu del passeig de la Indústria. Segons els socialistes, l’executiu ha utilitzat "una única actuació" per justificar dos compromisos diferents: el derivat dels pressupostos participatius i el que, segons el PSC, formava part d’un acord polític de pressupost amb el govern (havient pactat una partida de 40.000 euros). Segons el PSC, s'haurien d'haver destinat més diners al nou parc infantil inclusiu.
El regidor socialista Marc Ortega va exposar durant el ple de dijous que l’Ajuntament "està fent passar una sola partida de 31.000 euros com si respongués a dos acords independents". Segons va argumentar, no es tracta d’una diferència d’interpretació, sinó "d’un fet objectiu", perquè —va remarcar— "pretendre que una sola actuació serveix per complir dos compromisos adquirits és fer trampes. La inversió hauria d'haver estat més elevada".
L’Ajuntament de Berga va renovar completament durant el mes de desembre el parc infantil del capdamunt del passeig de la Indústria (al Vall) per convertir-lo en un espai inclusiu i accessible. L’actuació donava compliment tant a la proposta guanyadora dels pressupostos participatius —impulsada per la Fundació La Llar— com a la moció aprovada per unanimitat a proposta del PSC, que havia fixat la creació d’un parc inclusiu com a condició per donar suport al pressupost del 2025. Aquest fet ha generat el conflicte amb el PSC, que entenia que s’havien de sumar els diners dels pressupostos participatius i la partida reservada en el marc de l’acord polític per ampliar la intervenció o bé per actuar també en altres parcs de la ciutat. Així ho va donar a conèixer el PSC al ple de dijous, després d'haver presentat prèviament una instància a l'Ajuntament.
El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va defensar l’actuació del parc infantil inclusiu i va explicar que "al Vall no es podia fer un parc més gran", i que el govern està "molt satisfet amb el resultat final, que a més s'ha consensuat amb la Fundació La Llar". Tot i això, Serra va obrir la porta a seguir treballant en aquesta línia. Marc Ortega, però, va insistir en la seva crítica i va reclamar que aquesta reconducció sigui "real i immediata" amb l'actuació també en altres parcs infantils de la ciutat.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET