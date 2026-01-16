Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC de Berga acusa l'equip de govern de "mentir" sobre el compliment del compromís del parc infantil inclusiu

Els socialistes diuen que la CUP i ERC ha incomplert l’acord de pressupost i ho ha justificat amb una única partida de 31.000 euros, "quan la inversió hauria d'haver estat més elevada"

El parc infantil que s'ha reformat al passeig de la Indústria

El parc infantil que s'ha reformat al passeig de la Indústria / Ajuntament de Berga

Anna Costa

Anna Costa

Berga

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Berga acusa el govern local (CUP i ERC) de "mentir conscientment" en la manera com ha executat les obres del nou parc infantil inclusiu del passeig de la Indústria. Segons els socialistes, l’executiu ha utilitzat "una única actuació" per justificar dos compromisos diferents: el derivat dels pressupostos participatius i el que, segons el PSC, formava part d’un acord polític de pressupost amb el govern (havient pactat una partida de 40.000 euros). Segons el PSC, s'haurien d'haver destinat més diners al nou parc infantil inclusiu.

El regidor socialista Marc Ortega va exposar durant el ple de dijous que l’Ajuntament "està fent passar una sola partida de 31.000 euros com si respongués a dos acords independents". Segons va argumentar, no es tracta d’una diferència d’interpretació, sinó "d’un fet objectiu", perquè —va remarcar— "pretendre que una sola actuació serveix per complir dos compromisos adquirits és fer trampes. La inversió hauria d'haver estat més elevada".

L’Ajuntament de Berga va renovar completament durant el mes de desembre el parc infantil del capdamunt del passeig de la Indústria (al Vall) per convertir-lo en un espai inclusiu i accessible. L’actuació donava compliment tant a la proposta guanyadora dels pressupostos participatius —impulsada per la Fundació La Llar— com a la moció aprovada per unanimitat a proposta del PSC, que havia fixat la creació d’un parc inclusiu com a condició per donar suport al pressupost del 2025. Aquest fet ha generat el conflicte amb el PSC, que entenia que s’havien de sumar els diners dels pressupostos participatius i la partida reservada en el marc de l’acord polític per ampliar la intervenció o bé per actuar també en altres parcs de la ciutat. Així ho va donar a conèixer el PSC al ple de dijous, després d'haver presentat prèviament una instància a l'Ajuntament.

El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va defensar l’actuació del parc infantil inclusiu i va explicar que "al Vall no es podia fer un parc més gran", i que el govern està "molt satisfet amb el resultat final, que a més s'ha consensuat amb la Fundació La Llar". Tot i això, Serra va obrir la porta a seguir treballant en aquesta línia. Marc Ortega, però, va insistir en la seva crítica i va reclamar que aquesta reconducció sigui "real i immediata" amb l'actuació també en altres parcs infantils de la ciutat.

