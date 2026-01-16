El Ral·li Fotogràfic de La Corrida anima a captar imatges de la festa
Els participants podran fer fotos durant tot el dia sobre els tres temes que es plantegen
La secció de fotografia del CquiE de Puig-reig organitza una nova edició, la vint-i-setena, del Ral·li Fotogràfic de La Corrida. Les inscripcions per participar-hi es podran fer aquest diumenge de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí a la Sala (Plaça Nova). Els participants podran fer fotos durant tot el dia sobre els tres temes que es plantegen per aquesta edició i que es comunicaran en el moment de la inscripció.
La data límit per penjar les fotografies participants en la plataforma Fotogenius és el 25 de gener. El veredicte es farà públic el dissabte 7 de febrer i l’exposició i el repartiment de premis es farà dins dels actes de la Festa Major, el maig.
D’altra banda, durant tot el cap de setmana també es pot participar en el Concurs d’Instagram etiquetant les fotos amb #lacorridapuigreig26.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET