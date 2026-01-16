Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Ral·li Fotogràfic de La Corrida anima a captar imatges de la festa

Els participants podran fer fotos durant tot el dia sobre els tres temes que es plantegen

Aquesta imatge de les curses va guanyar el primer premi del ral·li del 2025

Aquesta imatge de les curses va guanyar el primer premi del ral·li del 2025 / Andreu Noguero Cazorla

Queralt Casals

Queralt Casals

Puig-reig

La secció de fotografia del CquiE de Puig-reig organitza una nova edició, la vint-i-setena, del Ral·li Fotogràfic de La Corrida. Les inscripcions per participar-hi es podran fer aquest diumenge de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí a la Sala (Plaça Nova). Els participants podran fer fotos durant tot el dia sobre els tres temes que es plantegen per aquesta edició i que es comunicaran en el moment de la inscripció.

La data límit per penjar les fotografies participants en la plataforma Fotogenius és el 25 de gener. El veredicte es farà públic el dissabte 7 de febrer i l’exposició i el repartiment de premis es farà dins dels actes de la Festa Major, el maig.

D’altra banda, durant tot el cap de setmana també es pot participar en el Concurs d’Instagram etiquetant les fotos amb #lacorridapuigreig26.

