La Via del Carrilet avança amb un nou tram que permet connectar Cal Bassacs amb Viladomiu Nou
El tram incorpora enllumenat eficient, zones de descans i elements que evoquen l’antic ferrocarril, recuperant un espai segur per a vianants i ciclistes
Axel Lapuerta
Gironella ja disposa d'un nou tram de la Via del Carrilet, que uneix el polígon del Camp dels Pals, a Cal Bassacs, amb Viladomiu Vell. D'aquesta manera, el projecte ja uneix Cal Bassacs amb Viladomiu Nou perquè es dona continuïtat als trams de recorregut que ja s'havien fet anteriorment (el juny es va estrenar la connexió entre els dos Viladomiu per la Via del Carrilet) . El nou tram té una longitud d’uns 600 metres i una amplada d’uns 2,10 metres, s’ha equipat amb il·luminació LED de baix consum, i alhora, s’han habilitat zones de descans amb bancs. A més, s’ha plantat arbrat utilitzant espècies i varietats adaptades al clima.
L’actuació actual ha estat impulsada per la Diputació de Barcelona, qui ha assumit el cost de redacció del projecte i un 74% del cost total de l’obra, assumint l’Ajuntament el 26% restant. El cost s’ha enfilat fins als 563.534 euros. La inauguració es va fer dijous i va comptar amb la presència del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, acompanyat de l’alcalde de Gironella, David Font. També hi van assistir desenes de veïns, que van voler ser els primers a estrenar l’itinerari.
«Es tracta d’un itinerari singular, pensat per a la mobilitat a peu i en bicicleta entre el nucli de Gironella i les colònies de Viladomiu Vell i Nou. En aquest projecte s’uneixen les ganes de l’Ajuntament de Gironella i la nostra aposta -de la Diputació- per crear itineraris», assegurava el diputat Sergi Vallès. Per la seva banda, l’alcalde de Gironella, David Font, afirmava que «el recorregut per on passava el Carrilet, que vam perdre fa més de 50 anys, ara el recuperem per a tots nosaltres. Vam voler-ho fer amb un projecte que recuperés aquesta essència i que tothom en pogués gaudir d’una manera segura i saludable».
Un disseny inspirat en el món ferroviari
Segons el gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Valentí Aceña, el tram s’ha dissenyat utilitzant elements que evoquen al Carrilet, com la presència de grava de balastos o el disseny de les lluminàries. Al mateix temps, per a la pavimentació s’ha utilitzat morter desactivat, mantenint l’estètica dels altres trams. Per a Aceña, el projecte respon a «la necessitat d’incorporar un espai específic per a vianants i ciclistes al costat de les carreteres».
Des del 2022, Gironella ha enllesit el tram de Via del Carrilet entre els dos Viladomiu, el tram que ara s'ha estrenat entre Viladomiu Vell i el polígon Camp dels Pals i també un tercer tram a Cal Bassacs. Ara queda pendent una quarta fase del projecte, fins a la rotonda sud del nucli de Gironella, on ja hi ha una vorera exclusiva per a vianants.
