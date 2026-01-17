Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Corrida Infantil de Puig-reig demostra que el relleu de la festa està garantit

Els infants protagonitzen una cercavila al voltant del centre del poble, acompanyats per l’Escola de Música

Regió7

Puig-reig

El futur de la Corrida de Puig-reig està assegurat. Així ho van demostrar divendres els infants que van protagonitzar la versió infantil de la festa. L’activitat va començar a les 9 del matí amb un esmorzar i el lliurament dels estendards als banderers de les escoles. Tot seguit, els infants van protagonitzar la cercavila al voltant del centre del poble, acompanyats per l’Escola de Música de Puig-reig. Amb l’objectiu d’enfortir el vincle amb la festa, la comissió organitzadora continua potenciant les activitats infantils i familiars.

