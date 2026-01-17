La Corrida Infantil de Puig-reig demostra que el relleu de la festa està garantit
Els infants protagonitzen una cercavila al voltant del centre del poble, acompanyats per l’Escola de Música
Regió7
Puig-reig
El futur de la Corrida de Puig-reig està assegurat. Així ho van demostrar divendres els infants que van protagonitzar la versió infantil de la festa. L’activitat va començar a les 9 del matí amb un esmorzar i el lliurament dels estendards als banderers de les escoles. Tot seguit, els infants van protagonitzar la cercavila al voltant del centre del poble, acompanyats per l’Escola de Música de Puig-reig. Amb l’objectiu d’enfortir el vincle amb la festa, la comissió organitzadora continua potenciant les activitats infantils i familiars.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes