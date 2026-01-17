La Corrida de Puig-reig resisteix a la pluja aquest dissabte, però es tem per la cercavila de diumenge
L'Ajuntament diu que si plou poc, la cercavila de cavalleries es farà igualment, però, si les precipitacions són intenses, l'hauran de suspendre
La festa de La Corrida de Puig-reig ha resistit a la pluja el matí d'aquest dissabte i totes les activitats familiars, jocs i la demostració de doma de cavalls s'han pogut celebrar amb normalitat. Tot i això, l'Ajuntament tem per la cercavila de cavalleries de diumenge. Fonts consistorials asseguren a aquest diari que encara que plogui poc es farà igualment, però, si les precipitacions són intenses, l'hauran de suspendre.
Durant aquest matí, desenes d'infants han participat en les activitats organitzades en el marc de la festa i, tot i que la pluja ha fet reduir el nombre d'assistents, totes s'han fet sota el previst. Per a la tarda d'aquest dissabte hi ha programats els últims preparatius dels carros de la cercavila de diumenge, el concert de La Corrida, l'entrega de premis del concert de fotografia de l'any passat i la rebuda dels banderers a l'Ajuntament. En cas que s'intensifiquin els ruixats durant la tarda, els actes que s'haurien de fer a l'aire lliure es traslladaran a espais coberts.
La gran preocupació és, en aquests moments, la tradicional cercavila de cavalleries de diumenge. En aquest cas, l'Ajuntament ha manifestat que se celebrarà com cada any, sempre que la pluja ho permeti.
